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تكنولوجيا وعلوم

4 ميزات جديدة في التحديث الجديد لواتس أب

Lebanon 24
03-07-2022 | 23:00
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أطلقت واتس أب مجموعة كبيرة من التحديثات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وإليك كل ما هو جديد على كل من هواتف أندرويد وآي فون.
يمكن لعشاق واتس أب الآن الوصول إلى مجموعة من الترقيات مع قيام الشركة المملوكة لشركة ميتا بإدخال بعض التغييرات الرئيسية على تطبيقها الشهير. وهذه الميزات، والتي تتضمن ترقيات للمحادثات الجماعية وتحسينات على طريقة إرسال الردود، متاحة الآن على كل من أندرويد وآي أو إس. وفيما يلي كل ما هو جديد، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:
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مجموعات دردشة أكبر
حتى وقت قريب، كان بإمكانك إضافة 256 شخصًا فقط إلى دردشة جماعية ولكن كل هذا تغير، حيث قامت واتس أب الآن بترقية العدد إلى 512 شخصًا يمكنهم الآن الانضمام إلى المحادثة.
وهذه ترقية ضخمة على الرغم من أنك قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل إشعارات الرسائل هذه إذا بدأ الجميع في التحدث مرة واحدة. للتحقق مما إذا تمت ترقية واتس أب لديك، ما عليك سوى بدء دردشة جماعية جديدة ثم تحديد إعداد "إضافة مشاركين" في الجزء العلوي من الشاشة. إذا رأيت 0/512، فقد بات لديك إصدار محدث من التطبيق.
مكالمات صوتية جماعية محسنة
قامت واتس أب بإجراء بعض التغييرات الرئيسية على المكالمات الصوتية الجماعية الخاصة بها، والتي تتضمن إشعارات عندما ينضم شخص ما إلى محادثة. ومن الآن فصاعدًا، ستظهر رسالة تفيد بأن "(اسم الشخص) انضم إلى المكالمة" حتى يعرف المشاركون بالضبط من يستمع إليهم.
وأضافت واتس أب أيضاً خيارًا لكتم صوت المستخدمين المشاركين في مكالمة والتي يجب أن تمنع ضوضاء الخلفية من التدخل عن طريق الخطأ في الدردشة. ويمكنك الآن أيضًا مراسلة المشاركين أثناء مكالمة صوتية جماعية. لذلك، إذا كنت بحاجة إلى إرسال رسالة سريعة إلى شخص واحد فقط في المجموعة، فيمكنك الآن القيام بذلك بسلاسة دون أن تفوتك المحادثة.
إرسال ملفات أكبر
يمكنك الآن إرسال ملفات أكبر داخل واتس أب وستظل جميعها محمية بالتشفير من طرف إلى طرف. وحتى وقت قريب، كان بإمكان المستخدمين فقط إرفاق الملفات التي حجمها 100 ميجابايت أو أقل، ولكن تم زيادة الحجم إلى 2 جيجابايت، وهذا يعني أنه سيكون من الأسهل الآن إرسال مقاطع الفيديو والملفات الكبيرة عبر واتس أب.
التفاعلات
يشبه هذا التغيير ما تقدمه أبل عبر منصة iMessage الخاصة بها، حيث أصبح بإمكان مستخدمي واتس أب الآن تراكب الرموز التعبيرية بسرعة في كل فقاعة دردشة. وهذا يعني أنه يمكنك إضافة إبهام سريع أو قلب حب إلى رسالة بدلاً من كتابة رد.
وأضافت الشركة "نحن متحمسون لمشاركة ردود فعل الرموز التعبيرية التي أصبحت متاحة الآن على أحدث إصدار من التطبيق. ردود الفعل ممتعة وسريعة وتقلل من الحمل الزائد في المجموعات أيضًا. وسنواصل تحسينها من خلال إضافة نطاق أوسع من التعبيرات في المستقبل. نأمل أن يستمتع المستخدمون بهذه التحديثات ونتطلع إلى مشاركة المزيد على مدار العام".
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