حول الإجهاض... هذا ما بدأت غوغل تفعله!

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قالت غوغل إنها ستبدأ تلقائيًا في حذف الزيارات إلى عيادات الإجهاض وملاجئ العنف المنزلي وعيادات إنقاص الوزن والمواقع الأخرى التي يحتمل أن تكون حساسة من سجلات مواقع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.في مدونة قالت الشركة إن الحذف سيحدث "قريبًا" من الزيارة ، بمجرد أن تحدد أنظمتها أن رحلة تم إجراؤها إلى أحد المواقع.يحدث هذا التغيير في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد وايد والتحركات التي اتخذتها عدة ولايات على الفور لحظر عمليات الإجهاض.ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيل تسجيل الموقع من غوغل تمامًا باتباع الإرشادات الواردة هنا.تشير أيضًا مشاركة غوغل المعنونة "حماية خصوصية الأشخاص في الموضوعات الصحية" ، إلى أن هناك تحديثًا قادمًا لتطبيق Fitbit سيسمح لك بحذف العديد من سجلات الدورة الشهرية في وقت واحد إذا كنت تستخدم ميزة تتبع الصحة.تهدف تحديثات الخصوصية هذه إلى إزالة البيانات المحددة من خوادم غوغل والتي يمكن استخدامها لملاحقة الأشخاص لطلب الرعاية، لكن الشركة لا تزال تخزن الكثير من البيانات الأخرى حول أنشطتك.ويمكن أيضًا استخدام سجلات البحث ويوتيوب كدليل في التحقيقات، ولم تذكر مشاركة غوغل أي شيء عنها.وفقا لموقع "ذا فيرج"، يتعين على جوجل قانونًا الامتثال لمطالب حكومية معينة بشأن البيانات (ويمكن إجبارها على تسليم السجلات إذا كانت موجودة)، تؤكد الشركة مجددًا أنها "ستستمر في معارضة المطالب العامة بشكل مفرط أو المرفوضة قانونًا.وقالت غوغل إنها ستعلم المستخدمين عندما تقدم بياناتهم إلى الحكومة، ما لم يُطلب منها عدم القيام بذلك أو كان هناك مخاوف أمنية ملحة.تتجاوز مخاوف خصوصية البيانات المتعلقة بالإجهاض غوغل : فالسجلات الطبية الرسمية ليست خاصة كما يفترض الكثير منا، ويمكن استخدام كل شيء من الرسائل النصية وسجلات الشراء ضدك في المحكمة.وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة ليست بالضرورة الكيان الوحيد الذي يراقب مكان وجود هاتفك الذكي.