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تكنولوجيا وعلوم

"واتس آب" يحصل على ميزات جديدة قد تهم الكثيرين

Lebanon 24
04-07-2022 | 16:00
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ذكر موقع WABetaInfo أن تطبيق "واتس آب" قد يحصل على ميزات جديدة لتعزيز خصوصية المستخدمين.

وتبعا للموقع فإن المطورين في "واتس آب" يعملون حاليا على إصدار مستقبلي من التطبيق مخصص لأنظمة iOS، وهذا الإصدار سيحمل معه "ميزات التخفي" التام للمستخدمين.
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ومع الميزات الجديدة سيكون مستخدم التطبيق قادرا على أخفاء "حالة آخر ظهور" له في التطبيق ليس فقط عن جهات الاتصال لديه بل وعن كافة الجهات التي قد تستخدم التطبيق.

ومع هذه الميزات أيضا سيستطيع المستخدم إخفاء "الحالة النشطة" أو أنه يستخدم التطبيق في الوقت الحالي، وتطبيق هذه الخاصية بالنسبة لجهات الاتصال كلها لديه أو لجهات اتصال محددة.
 
كما أشار الموقع إلى أن المطورين يعملون أيضا على بعض الميزات لاختبارها مع إصدارات "واتس آب" القادمة، كما يطورون زرا جديدا للتحكم بميزات الرد على الرسائل في التطبيق.

ومن المفترض أن يحصل التطبيق مع الإصدارات القادمة أيضا على ميزات تمكن المستخدم على الرد على الرسائل برموز أو وجوه تفاعلية متنوعة جدا.
 
(روسيا اليوم)
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