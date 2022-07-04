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تكنولوجيا وعلوم
ساعة "آبل" الجديدة قد "تبلغك أنك مصاب بالحمى"
Lebanon 24
04-07-2022
|
23:00
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توقع خبير تقني شهير أن تزود ساعة "آبل ووتش" من الجيل الثامن بمستشعر لقياس درجة حرارة الجسم يمكنه أن ينبه المستخدم في حال إصابته بالحمى.
ونقل موقع Engadget المتخصص بالتقنية عن الصحفي المهتم بالتكنولوجيا، مارك غورمان، إن المستشعر لن يوفر "قراءة حرارة دقيقة"، ولكن الساعة قد ترسل إشعارا يطالب بزيارة الطبيب أو استخدام ميزان حرارة مخصص.
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وتوقع غورمان أن تقدم الشركة على هذه الخطوة بعد اجتياز هذه الميزة لإرشادات الاختبار الداخلية، على أن يتم استخدامها في النسخة القياسية من آبل ووتش 8 ونسخة آخرى للرياضيين.
ويقول الخبير إن التغييرات الأخرى في الجيل الجديد "ستكون طفيفة على الأرجح".
(الحرة)
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