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تكنولوجيا وعلوم

بهذه الطرق تحافظ على هاتفك الخلوي من درجة الحرارة المرتفعة!

Lebanon 24
05-07-2022 | 02:00
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حذر الأطباء وخبراء الأرصاد من تأثير درجة الحرارة المرتفعة على الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية خلال فصل الصيف، حيث قد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في إلحاق العديد من المشكلات، بسبب ضعف البطارية الذي قد يؤدي إلى انفجارها داخل جيبك إذا ساءت الأحوال.
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تؤثر أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة على بطاريات وشاشات الهواتف المحمولة، في حين عند وصول درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية، يزداد الضرر اللاحق بالهاتف المحمول «الموبايل»، وتضرر شاشات الهاتف، والضرر يمتدد للحواف والمواد البلاستيكية الخارجية.

وفقًا لما ورد عن صحيفة «اكسبريس» Express البريطانية، فإن الهواتف المحمولة لا تتحمل درجة الحرارة العالية بدءًا من 32 درجة مئوية مما يؤثر على الدوائر الإلكترونية في شاشة الهاتف المحمول و«الآيباد»، وتؤثر درجات الحرارة المرتفعة على أجهزة الراوتر.

شاشة اللمس
تتأثر شاشة اللمس بأشعة الشمس مما يؤدي إلى بطء حركتها وصعوبة الاستجابة لأوامر مستخدم الهاتف المحمول، من فتح أو غلق أي تطبيق من التطبيقات مثلا، وضعف توصيل الانترنت للموبايل، ولذلك أصدرت بعض شركات الهاتف المحمول تحذيرًا لعملائها بكيفية استعمال الموبايل أثناء أيام الصيف الحار.

استخدام أقل للتطبيقات
أوضحت شركات الهواتف المحمولة البريطانية لعملائها أن من بين الأضرار اللاحقة من تأثير ارتفاع درجة الحرارة، تشغيل عدد أقل من التطبيقات على الهاتف المحمول، وستلاحظ ذلك تدريجيا مع ضعف تشغيل جميع التطبيقات ستضطر إلى تشغيل عدد معين فقط .
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