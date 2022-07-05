29
o
بيروت
37
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
33
o
بعلبك
23
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بهذه الطرق تحافظ على هاتفك الخلوي من درجة الحرارة المرتفعة!
Lebanon 24
05-07-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر الأطباء وخبراء الأرصاد من تأثير درجة الحرارة المرتفعة على الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية خلال فصل الصيف، حيث قد تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في إلحاق العديد من المشكلات، بسبب ضعف البطارية الذي قد يؤدي إلى انفجارها داخل جيبك إذا ساءت الأحوال.
Advertisement
تؤثر أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة على بطاريات وشاشات الهواتف المحمولة، في حين عند وصول درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية، يزداد الضرر اللاحق بالهاتف المحمول «الموبايل»، وتضرر شاشات الهاتف، والضرر يمتدد للحواف والمواد البلاستيكية الخارجية.
وفقًا لما ورد عن صحيفة «اكسبريس» Express البريطانية، فإن الهواتف المحمولة لا تتحمل درجة الحرارة العالية بدءًا من 32 درجة مئوية مما يؤثر على الدوائر الإلكترونية في شاشة الهاتف المحمول و«الآيباد»، وتؤثر درجات الحرارة المرتفعة على أجهزة الراوتر.
شاشة اللمس
تتأثر شاشة اللمس بأشعة الشمس مما يؤدي إلى بطء حركتها وصعوبة الاستجابة لأوامر مستخدم الهاتف المحمول، من فتح أو غلق أي تطبيق من التطبيقات مثلا، وضعف توصيل الانترنت للموبايل، ولذلك أصدرت بعض شركات الهاتف المحمول تحذيرًا لعملائها بكيفية استعمال الموبايل أثناء أيام الصيف الحار.
استخدام أقل للتطبيقات
أوضحت شركات الهواتف المحمولة البريطانية لعملائها أن من بين الأضرار اللاحقة من تأثير ارتفاع درجة الحرارة، تشغيل عدد أقل من التطبيقات على الهاتف المحمول، وستلاحظ ذلك تدريجيا مع ضعف تشغيل جميع التطبيقات ستضطر إلى تشغيل عدد معين فقط .
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. كيف أصبح سعرها داخل المتاجر؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بطاقات التشريج.. كيف أصبح سعرها داخل المتاجر؟
14:27 | 2022-07-04
04/07/2022 02:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مُستجدات الطرقات المقطوعة في بيروت.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر مُستجدات الطرقات المقطوعة في بيروت.. ما الجديد؟
11:13 | 2022-07-04
04/07/2022 11:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمة هاتفيّة بارزة في لبنان أصبحت بـ24 سنتاً فقط.. ما هي؟
Lebanon 24
خدمة هاتفيّة بارزة في لبنان أصبحت بـ24 سنتاً فقط.. ما هي؟
13:28 | 2022-07-04
04/07/2022 01:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة للموظفين بشأن المساعدة الإجتماعية وبدل النقل.. هذا ما تقرّر
Lebanon 24
بشرى سارّة للموظفين بشأن المساعدة الإجتماعية وبدل النقل.. هذا ما تقرّر
10:53 | 2022-07-04
04/07/2022 10:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
حدث ستشهده الساحة اللبنانية... هذا ما يتم التحضير له
Lebanon 24
حدث ستشهده الساحة اللبنانية... هذا ما يتم التحضير له
09:20 | 2022-07-04
04/07/2022 09:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2022-07-04
ساعة "آبل" الجديدة قد "تبلغك أنك مصاب بالحمى"
16:00 | 2022-07-04
"واتس آب" يحصل على ميزات جديدة قد تهم الكثيرين
14:00 | 2022-07-04
دراسة: لهذا السبب تغير بعض الفيروسات رائحة المصابين بها
12:00 | 2022-07-04
اولى الغابات على الأرض... متى ظهرت؟
10:00 | 2022-07-04
اسفنجة تساعد على وقف النزيف... هذا ما توصل اليه العلماء
05:00 | 2022-07-04
محزنة ومفرحة... تعرف الى التحديثات الجديدة من "يوتيوب"!
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
05/07/2022 11:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق أول سيارة كهربائية في العالم تعمل لأشهر من دون الحاجة لشحنها! (فيديو)
05:00 | 2022-07-03
05/07/2022 11:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
"قاتل هواتف آيفون" الجديد يعمل بنظام أندرويد.. هذه مواصفاته
02:00 | 2022-07-03
05/07/2022 11:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact