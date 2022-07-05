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تكنولوجيا وعلوم

جديد الحياة على المريخ.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-07-2022 | 08:00
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اقترح فريق من علماء ناسا أن مركبات المريخ قد تضطر إلى الحفر أعمق مما كان يعتقد في البداية لمنحهم أفضل فرصة للعثور على دليل على الحياة الميكروبية القديمة على الكوكب البعيد.
 
ووجدت الأبحاث الحديثة التي أجراها الفريق أن الأشعة الكونية من الشمس تحلل الجزيئات الصغيرة مثل الأحماض الأمينية - اللبنات الأساسية للحياة - بمعدل أسرع بكثير مما كان متوقعًا، ويعد وجود بعض الأحماض الأمينية أمرًا أساسيًا في سعي العلماء لإثبات وجود الحياة الميكروبية على كوكب المريخ.
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وقال ألكسندر بافلوف من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في جرينبيلت بولاية ماريلاند : "تشير نتائجنا إلى أن الأحماض الأمينية تتلف بواسطة الأشعة الكونية في صخور سطح المريخ والثرى بمعدلات أسرع بكثير مما كان يعتقد سابقًا" . "البعثات المتجولة الحالية على المريخ تصل إلى حوالي بوصتين (حوالي 5 سنتيمترات)، وفي تلك الأعماق لن يستغرق الأمر سوى 20 مليون سنة لتدمير الأحماض الأمينية بالكامل ".
 
نظرًا لأن العلماء يبحثون عن دليل على وجود الحياة على المريخ منذ مليارات السنين عندما كان الكوكب أشبه بالأرض ، فقد لا تكون المواد التي تم جمعها من هذه الأعماق الضحلة مفيدة كما كان يعتقد في البداية، ويحمي الغلاف الجوي السميك للأرض والمجال المغناطيسي العالمي الكوكب من معظم الأشعة الكونية ، لكن المريخ فقد هذه الحماية منذ مليارات السنين.
 
وخلال الوقت الذي كان فيه الغلاف الجوي أكثر سمكًا، احتوى الكوكب الأحمر على ماء سائل، وقالت ناسا: "نظرًا لأن الماء السائل ضروري للحياة ، فإن العلماء يريدون معرفة ما إذا كانت الحياة قد ظهرت على المريخ والبحث عن أدلة على حياة المريخ القديمة من خلال فحص صخور المريخ بحثًا عن جزيئات عضوية مثل الأحماض الأمينية".
 
وتشير نتائج العلماء إلى أنه يجب استخراج عينات صخور المريخ من عمق حوالي 6.6 قدم (2 متر)، حيث يجب أن تظل أي أدلة من هذا القبيل سليمة.
 
ونظرًا لأن المركبة الجوالة المثابرة التابعة لوكالة ناسا لا يمكنها الحفر سوى بضع بوصات، فقد يدفع التطوير الفريق الذي يقف وراء مهمة المريخ الحالية إلى تبني استراتيجية جديدة للمركبة الجوالة، التي كانت تجمع عينات من الصخور على الكوكب الأحمر خلال الأشهر العشرة الماضية.
 
ويتضمن الحل البديل الذي اقترحه العلماء استخراج عينات من النتوءات البارزة مثل microcraters التي يقل عمرها عن 10 ملايين سنة، أو من المواد الناتجة عن التأثيرات التى تنطوي على هذه الحفر.
 
وتشير وكالة الفضاء أيضًا إلى أنه على الرغم من عدم وجود الأحماض الأمينية على المريخ بعد، إلا أنها كانت موجودة داخل النيازك، بما في ذلك واحد من الكوكب الأحمر، و"لقد حددنا العديد من الأحماض الأمينية ذات السلسلة المستقيمة في نيزك المريخ في أنتاركتيكا RBT 04262 في مختبر علم الأحياء الفلكي التحليلي في جودارد والتي نعتقد أنها نشأت على المريخ (وليس تلوثًا من بيولوجيا الأرض)، على الرغم من آلية تكوين هذه الأحماض الأمينية في RBT 04262 قال داني جلافين من وكالة ناسا، والذي شارك أيضًا في البحث الأخير، نظرًا لأن النيازك من المريخ تقذف عادةً من أعماق لا تقل عن 3.3 قدم (متر واحد) أو أكثر، فمن الممكن أن تكون الأحماض الأمينية في RBT 04262 محمية من الإشعاع الكوني."
 
ومعمل الدفع النفاث التابع لناسا، الذي يشرف على مهمة المريخ الحالية، لم يستجب بعد للنتائج، لقد جمعت المثابرة بالفعل عددًا من العينات لإعادتها لاحقًا إلى الأرض حتى يتمكن العلماء من تحليل المواد في المختبرات المتطورة، ومع ذلك قد يقوم الفريق الآن بإعادة توجيه العربة الجوالة إلى نوع المواقع المذكورة فى بحث العلماء.
 
(اليوم السابع)
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