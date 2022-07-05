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تكنولوجيا وعلوم

"شاومي" تعُلن عن 3 هواتف جديدة... أحدها بخاصية "ليس لها مثيل"

Lebanon 24
05-07-2022 | 11:00
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أزاحت شركة الهواتف الصينية "شاومي"، الستار عن 3 هواتف جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة، والتي يأتي أحدها بميزة كبيرة للغاية، وهو مستشعر كاميرا بمقاس 1 بوصة، وهو عملاق نسبة لهاتف ذكي.
ويتضمن الهاتف الجديد "شاومي مي 12 إس ألترا" انتفاخا على شكل عدسة الكاميرا على ظهره، والذي يشغل حوالي ثلث الجانب الخلفي للهاتف.
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ويتواجد داخل هذه العدسة 3 كاميرات للهاتف: كاميرا فائقة العرض "ألترا وايد" بدقة 48 ميغا بيكسل، وعدسة "تليفوتو" بدقة 48 ميغا بيكسل مع تقريب بصري 5 × (وزووم رقمي "120 ×")، وأخيرا الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميغا بيكسل، والتي تستخدم المستشعر العملاق بمقاس 1 بوصة.

ويتميز الهاتف الجديد أن كل شيء به كبير، فهو يحتوي على شاشة "أوليد" مقاسها 6.73 بوصة، ومعالج "سناب دراغون 8 بلس" من الجيل الأول على شريحة.
ويتضمن هاتف "شاومي مي 12 إس ألترا" الجديد كذلك سمات مميزة أخرى، منها مقاومة الماء والغبار، وبطارية كبيرة تبلغ 4860 مللي أمبير في الساعة، وشحن سريع سلكي بقدرة 67 وات، وشاشة عرض بمعدل تحديث 120 هيرتز.

كما يحتوي الهاتف على خاصية ليس لها مثيل، وهي أنه أول هاتف "أندرويد" قادر على التصوير بتقنية "Dolby Vision HDR"، التي تساعد على التقاط ألوان زاهية مع تباين أفضل.
وسيتم طرح هاتف "شاومي مي 12 إس ألترا" في البداية داخل الصين، وسيتوافر منه طراز بذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 غيغا بايت وذاكرة تخزين بسعة 256 غيغا بايت مقابل 900 دولار أمريكي، بينما سيباع الإصدار المتطور الذي يحتوي على 12 غيغا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 غيغا بايت للتخزين بسعر 1050 دولارا.
وبخلاف "شاومي مي 12 إس ألترا"، فقد أعلنت "شاومي"، اليوم الاثنين، عن طرحها لهاتفين آخرين، هما "إس 12" و"إس 12 برو"، وتبدأ أسعارهما من 600 دولار .
 
 
(سبوتنيك)
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