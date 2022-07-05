لضمان سلامة الركاب... ميزة جديدة لسيارات "تسلا" تعرفوا إليها

اكتسبت سيارات "تسلا" الكهربائية ميزة جديدة لضمان سلامة وأمان الركاب، وهي قدرتها على المسح بحثا عن الحفر والأرصفة المكسورة وكذلك عيوب الطرق الأخرى.

وتتوافر الميزة الجديدة في آخر تحديث لبرنامجها (2022.20)، وذلك في طرازي "إس" و"إكس"، المزودان بنظام تعليق تكيفي في السيارات، وفقا لموقع "إلكتريك".

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وستساهم الميزة في تحديد بيانات "خارطة طريق تقريبية"، لما يمكن أن تحتويه الطرق من عيوب لكي يتفاداها سائق السيارة أثناء القيادة.



وكان مؤسس شركة "تسلا"، الملياردير إيلون ماسك، ألمح قبل عامين إلى وصول هذه الميزة إلى سياراته.

(سبوتنيك)