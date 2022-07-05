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تكنولوجيا وعلوم

هل تُخطّط الولايات المتحدة لإرسال مفاعل نووي حراري إلى الفضاء؟

Lebanon 24
05-07-2022 | 16:00
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تخطط وزارة الدفاع الأميركية، لإرسال مفاعل نووي حراري صغير إلى الفضاء، وقد وقعت مع شركة Avalanche Energy عقدا لتنفيذ هذا المشروع قبل عام 2027.

ويشير روبين لانغتري رئيس الشركة في تصريح لـ Newsweek، إلى أن مبدأ عمل هذا المفاعل النووي الحراري الصغير Orbitron يكمن في التقاط أيونات عالية السرعة حول قطب سالب الشحنة. ويضمن هذا الجهاز الصغير تشكيل بلازما أيونية. ولكن هذه التقنية تحتاج إلى قدرة هائلة، وهذه المسألة بحاجة إلى حل.
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ويضيف، إذا نجحت هذه العملية، فإن الطاقة التي سينتجها المفاعل ستخفض كثيرا الأسعار في قطاع الصناعات الفضائية. ويخطط مصممو المشروع للبدء من مليون دولار للكيلوواط، ومن ثم التخفيض إلى 100 ألف دولار أو 3000 دولار للكيلوواط. ويمكن استخدام هذه الطاقة في طائرات من دون طيار ووقود للمركبات الفضائية وفي مجالات أخرى.

ويذكر أن حسابات علماء جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أظهرت أن استخدام البطاريات الشمسية في الرحلة إلى كوكب المريخ، ستكون أكثر فعالية وأقل تكلفة من نقل وبناء مفاعلات نووية.
 
 
(روسيا اليوم)
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