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تكنولوجيا وعلوم

تغيرات جديدة في "غوغل كروم"... مهمة جداً!

Lebanon 24
06-07-2022 | 05:00
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أدخلت غوغل ميزات جديدة إلى Password Manager الخاصة بها والتي ستجعل التصفح أكثر أمانًا وأكثر بساطة.
 
تحديثات غوغل قابلة للتطبيق على جميع الأنظمة الأساسية ، مع بعض الميزات المصممة خصيصًا لأجهزة آيفون و أندرويد.
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تمنح تغييرات غوغل في المتصفح المستخدم مزيدًا من الاستقلالية في إدارة كلمات المرور الخاصة به.
 
يمكن للمستخدمين إضافة كلمات المرور يدويًا إلى مخزونهم - في السابق كانت جوجل تستخدم كلمات المرور المصرفية فقط عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على موقع معين.
 
تقول غوغل أيضًا إنها قامت بترقية تقنية فحص كلمة المرور الخاصة بها، والتي تقيم قوة كلمات المرور الخاصة بك ضد الاختراقات والتخمينات.
 
سيُعلم Password Checkup المستخدمين إذا كانت كلمة المرور الخاصة بهم ضعيفة أو معاد استخدامها أو تم اختراقها تمامًا - على أندرويد، يمكن للمستخدمين جعل غوغل تعيد تعيين كلمة المرور التي تم الإبلاغ عنها تلقائيًا.
 
مدير كلمة المرور سيتطابق المحتوى والواجهة على متصفحات كروم التي تعمل بنظام أندرويد وسطح المكتب.
 
وقال علي صراف مدير منتج جوجل كروم، في مدونة Keyword: "مع هذا الإصدار نقدم تجربة إدارة مبسطة وموحدة هي نفسها في إعدادات كروم وأندرويد".
 
يمكن الوصول إلى Password Manager أيضًا من خلال اختصار الشاشة الرئيسية الجديد الأنيق لنظام أندرويد.
 
يمكن لـ غوغل كروم أيضًا تنفيذ وظيفة Touch-to-Fill على نظام أندرويد، والتي تملأ اسم المستخدم وكلمة المرور من Password Manager بنقرة واحدة.
 
(اليوم السابع)
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