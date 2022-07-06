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تكنولوجيا وعلوم
إلغاء كلمة Online من واتساب؟ إليكم التفاصيل
Lebanon 24
06-07-2022
|
02:00
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أعلن مسؤولي تطبيق واتساب، أنهم يعملون حاليًا بصدد تطور جديد، يمكن المستخدم من إخفاء الظهور متصلًا بالتطبيق، أي أن يضع إمكانية إلغاء ميزة ظهور كلمة «متصل الآن Online» في التحديث الجديد، بحسب ما ذكره تقرير موقع «wabetainfo».
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على مر السنين الماضية، طلب الكثير من المستخدمين أن يكونوا قادرين على إخفاء حالتهم على الإنترنت، لأسباب مختلفة، على سبيل المثال، يرغب بعض المستخدمين في استخدام WhatsApp دون أن يزعجهم الآخرون، أو يشعرون بمطاردة من قبل شخص ما.
وتعرض لقطة الشاشة هذه، ما يمكننا رؤيته عندما نريد اخفاء الظهور متصلًا، فيتمكن المستخدم من تحديد من يمكنه رؤية أنه متصل الآن، إن كان الجميع أو جهات الاتصال الخاصة به أو لا أحد، تمامًا مثل اختيار من يمكنه رؤية موعد آخر ظهور.
يذكر أنه في العام الماضي، بدأ واتساب في إخفاء آخر ظهور تلقائيًا لجهات الاتصال التي لم تدردش معها أبدًا، وذلك لمنع تطبيقات الجهات الخارجية من مراقبة آخر ظهور لنا وحالة الاتصال بالإنترنت.
ولكن لا يزال بإمكان الأشخاص الذين تحدثنا معهم بالفعل رؤيتنا عندما نكون متصلين بالإنترنت، ولكن بفضل إعداد الخصوصية الجديد «من يمكنه رؤيتي عندما أكون متصلاً بالإنترنت»، لن يتمكنوا من القيام بذلك بعد الآن.
وذكر التقرير أنه لم يتم تحديدًا موعد طرح تلك الميزة للجمهور، لكنه سيتم الإعلان عنها قريبًا.
(المصري اليوم)
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