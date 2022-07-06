إلغاء كلمة Online من واتساب؟ إليكم التفاصيل

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أعلن مسؤولي تطبيق واتساب، أنهم يعملون حاليًا بصدد تطور جديد، يمكن المستخدم من إخفاء الظهور متصلًا بالتطبيق، أي أن يضع إمكانية إلغاء ميزة ظهور كلمة «متصل الآن Online» في التحديث الجديد، بحسب ما ذكره تقرير موقع «wabetainfo».على مر السنين الماضية، طلب الكثير من المستخدمين أن يكونوا قادرين على إخفاء حالتهم على الإنترنت، لأسباب مختلفة، على سبيل المثال، يرغب بعض المستخدمين في استخدام WhatsApp دون أن يزعجهم الآخرون، أو يشعرون بمطاردة من قبل شخص ما.وتعرض لقطة الشاشة هذه، ما يمكننا رؤيته عندما نريد اخفاء الظهور متصلًا، فيتمكن المستخدم من تحديد من يمكنه رؤية أنه متصل الآن، إن كان الجميع أو جهات الاتصال الخاصة به أو لا أحد، تمامًا مثل اختيار من يمكنه رؤية موعد آخر ظهور.