مميزات جديدة من "سناب شات" بمقابل مادي.. ما هي؟

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على غرار بعض المنصات الأخرى، ومن بينها «تيليجرام»، أطلقت الشركة المالكة لموقع سناب شات خدمة مدفوعة لمستخدميها، تمت تسميتها Snapchat Plus، ويكون الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي 4 دولارات تقريبًا، على أن توفر الخدمة الجديدة بعض المميزات الحصرية، وذلك من أجل تحقيق إيرادات أعلى.وستُتاح خدمة سناب شات ببعض الدول بشكل تجريبي، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبعد فترة ستتوفر فى جميع البلدان.وستتضمن الخدمة بعض المميزات التي أعلنت عنها الشركة، وغير الموجودة في التطبيق المجاني، ومن بينها تثبيت أحد أصدقائك في الجزء العلوى من سجل الدردشة، ومَن أعاد مشاهدة القصة، وغيرها من المميزات الأخرى.