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تكنولوجيا وعلوم

مميزات جديدة من "سناب شات" بمقابل مادي.. ما هي؟

Lebanon 24
06-07-2022 | 08:00
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على غرار بعض المنصات الأخرى، ومن بينها «تيليجرام»، أطلقت الشركة المالكة لموقع سناب شات خدمة مدفوعة لمستخدميها، تمت تسميتها Snapchat Plus، ويكون الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي 4 دولارات تقريبًا، على أن توفر الخدمة الجديدة بعض المميزات الحصرية، وذلك من أجل تحقيق إيرادات أعلى.
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وستُتاح خدمة سناب شات ببعض الدول بشكل تجريبي، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبعد فترة ستتوفر فى جميع البلدان.

وستتضمن الخدمة بعض المميزات التي أعلنت عنها الشركة، وغير الموجودة في التطبيق المجاني، ومن بينها تثبيت أحد أصدقائك في الجزء العلوى من سجل الدردشة، ومَن أعاد مشاهدة القصة، وغيرها من المميزات الأخرى.
 
وقالت الشركة، في منشور لها: «ستتيح لنا النسخة المدفوعة تقديم ميزات جديدة خاصة بالتطبيق للمستخدمين الأكثر شغفًا بهذه المنصة».

وكان قد أطلق «سناب شات» خاصية يتعلم من خلالها المستخدمون لغة الإشارة عن طريق عرض الحروف الأبجدية بلغة الإشارة.

ودخلت المنصة في شراكة مع شركة «سيجنال»، وهي شركة تعمل على تطوير تقنية ترجمة لغة الإشارة، لإطلاق خاصية تعلم لغة الإشارة باستخدام عدسة «سناب» الجديدة. يعرض التطبيق تعليمات على الشاشة بأشكال مختلفة باستخدام يد واحدة تمثل الأحرف المختلفة من لغة الإشارة.

ويعمل تطبيق «سناب شات» على «توسيع الطريقة التي يمكن للمستخدمين من خلالها التعبير عن أنفسهم وإجراء اتصالات من خلال الكاميرا الخاصة بالتطبيق».
 
(المصري اليوم)
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