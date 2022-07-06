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تكنولوجيا وعلوم

"Aurus" تكشف عن دراجتها الكهربائية الجديدة... وسيارتها تعمل بوقود الهيدروجين!

Lebanon 24
06-07-2022 | 11:00
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كشفت شركة Aurus الروسية خلال فعاليات معرض "إينوبروم" الصناعي بيكاترينبورغ عن دراجتها الكهربائية الجديدة وسيارة فاخرة تعمل بوقود الهيدروجين.

وأشار الخبراء في الشركة إلى أن دراجة Merlon الجديدة هي أول دراجة كهربائية في تاريخ إنتاج Aurus، وجهّزت بمحرك باستطاعة 140 كيلوواط، وبطارية تكفيها لتقطع مسافة 200 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.7 ثانية، كما يمكن شحنها في أي محطة شحن كهربائية روسية.
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والآلية المميزة الأخرى التي استعرضتها الشركة كانت سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين الذي لا يسبب بانبعاثات ضارة للبيئة. وأشارت Aurus إلى أن السيارة الجديدة قد تم اختبارها في ظروف الصقيع وفي درجات حرارة تتراوح ما بين 30 و40 درجة تحت الصفر، ويمكن لهذه السيارة قطع مسافة 600 كلم في كل تعبئة للوقود، والتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4 ثوان.

وخلال المعرض استعرضت شركة " Sinara-Transport Machines" أيضا حافلة " Sinara-6253" الكهربائية أيضا، والتي تعتبر أول حافلة تنتجها من هذا النوع لاستخدامات النقل المدني.

وتعقد فعاليات معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي في يكاترينبورغ الروسية هذا العام في الفترة ما بين 4 و7 تموز الجاري، وبمشاركة 22 دولة، وتناقش خلال المعرض قضايا التطوير الصناعي والأمور التي تتعلق بتطوير البنى التحتية ومحطات مترو الأنفاق وجودة مياه الشرب وتطوير السياحة.
 
 
(روسيا اليوم)
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