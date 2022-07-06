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تكنولوجيا وعلوم

تقنية جديدة تكافح انقراض الحيوانات باستخدام "خلايا مجففة"

Lebanon 24
06-07-2022 | 23:00
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يعمل علماء يابانيون على مكافحة انقراض الحيوانات عن طريق استخدام خلايا مجففة في استنساخها بتنقية جديدة تم تجربتها على الفئران ولا تزال في مرحلة التجارب.
ويتخذ الباحثون اليابانيون مسارا يشبه الأبحاث التي تم الاعتماد عليها في استنساخ النعجة "دولي" حسبما ذكر موقع "فرانس 24" الفرنسي، اليوم الأربعاء.
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ويسعى العلماء لاستخدام هذه التقنيات في تطوير وسائل جديدة يمكن من خلالها إنقاذ أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض.
وتحذر الأمم المتحدة من تسارع وتيرة انقراض الحيوانات بسبب أنشطة بشرية ضارة بالبيئة مثل الأنشطة التي تساهم في تفاقم أزمة التغيرات المناخية.
 
ويقول الموقع إن هذه التقنيات التي اعتمد عليها الباحثون اليابانيون في استخدام خلايا مجففة بالتجميد لاستنساخ فئران، يمكن أن تساهم في مكافحة الإنقراض والتغلب على التحديات الخاص باستخدام أسلوب البنوك الحيوية، التي تعتمد على النيتروجين السائل في تبريد البويضات أو الحيوانات المنوية.
كما أن هذه الطريقة ستحل أزمة أخرى تتمثل في صعوبة الحصول على الحيوانات المنوية من الحيوانات المهددة بالإنقراض إذا كانت كبيرة السن أو مصابة بالعقم.
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