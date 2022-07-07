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تكنولوجيا وعلوم

تحذير عاجل لمستخدمي "أندرويد" حول العالم.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
07-07-2022 | 02:00
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أرسل تحذير عاجل لمستخدمي "أندرويد" في جميع أنحاء العالم، من قبل فريق "مايكروسوفت"، وتجاهل ذلك قد يكون مكلفا حسبما نقلت RT.
 
وجاء التحذير الجديد مباشرة من الفريق في قسم 365 Defender Research التابع لشركة "مايكروسوفت"، والذي قال إنهم اكتشفوا عودة ظهور التهديدات السيئة التي تسمى البرامج الضارة للاحتيال.
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وتتمتع هذه الأخطاء بالقدرة على تسجيل المستخدمين المطمئنين للحصول على خطط اشتراك باهظة الثمن دون علمهم أو الموافقة على المدفوعات. 
 
وتقول "مايكروسوفت" إن هذا النوع من الاحتيال في الفواتير هو أحد أكثر أنواع البرامج الضارة انتشارا على نظام "أندرويد" - ويستمر في التطور بمعدل ينذر بالخطر.
 
واكتشف هذا النوع من التهديد لأول مرة في عام 2017 مع اللصوص الإلكترونيين الذين يستخدمون برنامج Joker الضار لمهاجمة الأجهزة وتسجيل الأشخاص سرا للحصول على مدفوعات شهرية صغيرة يأمل المجرمون أن يلاحظوها.
 
وتقدمت الأمور بشكل كبير منذ ذلك الحين حيث يستخدم المتسللون الآن عددا من التكتيكات الجديدة لاختراق الأجهزة وحتى تجنب الأمان الداخلي.
 
وتقول "مايكروسوفت" إن بعض الهجمات لديها القدرة على اعتراض كلمات المرور لمرة واحدة والتي يتم إرسالها إلى المستخدمين للتأكد من أن الأشياء تظل آمنة وحتى قمع إشعارات الرسائل القصيرة المتعلقة بالاشتراك. وهذا يعني أن مالك "أندرويد" لن يتلقى تنبيهات توضح أنه اشترك في شيء جديد ومقدار التكلفة كل شهر.
 
وأوضحت "مايكروسوفت" في منشور مدونة: "من خلال اشتراك المستخدمين في الخدمات المتميزة، يمكن أن يؤدي هذا البرنامج الضار إلى تلقي الضحايا رسوم فاتورة كبيرة للهاتف المحمول".
 
ولمساعدة مستخدمي "أندرويد" في التغلب على المحتالين، أصدرت "مايكروسوفت" الآن بعض النصائح المهمة التي تتضمن البقاء في حالة تأهب قصوى عند تثبيت التطبيقات على أجهزتهم.
 
وفي الواقع، تقول "مايكروسوفت" إنه يجب على مالكي "أندرويد" تنزيل التطبيقات فقط من متجر Google Play أو من مصادر موثوقة أخرى، ويجب عليهم تجنب تثبيت أي شيء يتم إرساله عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني لأن هذه قد تكون عمليات احتيال.
 
ومن الجيد أيضا تجنب منح أذونات الرسائل القصيرة أو وصول مستمع الإشعارات أو إمكانية الوصول إلى أي تطبيقات دون فهم قوي لسبب احتياج التطبيق إليها. 
 
وتعد إضافة برنامج أمان إضافي فكرة جيدة أيضا ومن المهم أيضا التأكد من تحديث الجهاز بأحدث ترقيات الأمان.
 
حتى أن "مايكروسوفت" تحذر من أنه إذا كان الهاتف قديما جدا، فلن يحصل على تحديثات نظام التشغيل، فمن الجيد شراء هاتف جديد.
 
(اليوم السابع)
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