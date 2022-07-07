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تكنولوجيا وعلوم
يُهدّد الأطفال... تحذيرات من هذه الخاصية في "سناب شات"
Lebanon 24
07-07-2022
|
14:00
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بعد التحديث، الذي أجراه "سناب شات"، واجه مستخدمو التطبيق الشهير تحذيرات بشأن سلامة الأطفال والقاصرين.
فقد أطلق التطبيق الأصفر، ميزة "Snap Map"، التي تتيح للآخرين معرفة موقعك الحالي، كما تقوم بحساب المدة التي ستستغرقها للوصول إلى وجهتك.
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كما تسمح هذه الخاصية لأي مستخدم على التطبيق بالنقر فوق أي شخص لإظهار موقعه بالتحديد، مع كشف عنوان الشارع، الذي يتواجد فيه.
وأثار هذا التحديث قلق الآباء بشأن سلامة أطفالهم، الذين قد يكشفون عن طريق الخطأ عنوانهم للغرباء في الإنترنت، وفق ما نقلته "ديلي ميل".
وحذر خبراء في مجال السلامة الإلكترونية الآباء من "ميزة الخريطة"، خاصة بعد الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في ملبورن بأستراليا.
وكانت صحيفة "هيرالد صن" أفادت أن مجموعة من المراهقين استخدموا ميزة مشابهة للاعتداء على الفتاة المراهقة.
من جانبها، ذكرت الخبيرة جوردان فوستر: "المراهقون غالبا ما يتواصلون على الشبكات الاجتماعية مع أشخاص غرباء لا يعرفونهم حق المعرفة.. هنا تكمن خطورة هذه الخاصية".
يذكر أنه يمكن تعطيل الخاصية من خلال تفعيل "وضع الشبح" (Ghost Mode) أو إيقاف تشغيل "الموقع الدقيق" (Precise Location) في إعدادات الهاتف.
(العربية)
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