بـ6 خطوات فقط... إليكم كيفية تنظيف منفذ الشحن الخاص بأيفون بشكل صحيح

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هناك بعض الأسباب التي قد تجعل جهاز أيفون لا يتم شحنه بشكل صحيح، وهنا قد تحتاج إلى إعادة تشغيل هاتفك، والتحقق من كبل Lightning بحثًا عن مكامن الخلل والفواصل، والتأكد من أن مصدر الطاقة الخاص بك يعمل، وإذا قمت بفحص كل هذه الأشياء وما زالت لا تعمل، فمن المحتمل أن يكون هناك حطام كافٍ في المنفذ لمنع الموصل من إجراء اتصال قوي.ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكن أن يتسخ منفذ أيفون الخاص بك لدرجة أنه يتوقف عن العمل، ففي أي وقت تضعه في الجيب أو الحقيبة، قد تجد قطعًا صغيرة من الأوساخ والغبار والوبر طريقها.وعندما تقوم بإدخال الكابل، فإن ذلك يضغط ويحزم الأوساخ بعمق في المنفذ، وفي النهاية، قد يتلوث بالحطام لدرجة أنه يتوقف عن العمل.كيفية تنظيف منفذ الشحن الخاص بهاتف أيفونإذا كنت تخطط لإدخال أي شيء في المنفذ لسحب الأوساخ المثبتة، فهناك أداة واحدة مقبولة لهذه الوظيفة: عود أسنان.1. قم بإيقاف تشغيل جهاز أيفون، يمكنك فتح تطبيق الإعدادات ثم الضغط فوق عام، متبوعًا بإغلاق.2. يمكن أن يؤدي تثبيت الهواء المضغوط في وضع مستقيم للهاتف إلى نزول أي حطام بداخله.3. قم بتشغيل هاتفك وحاول شحنه مرة أخرى، إذا كان لا يزال لا يعمل، فقد حان الوقت لتجربة عود الاسنان.4. مرة أخرى، أثناء إيقاف تشغيل الهاتف، أدخل عود الأسنان برفق في المنفذ وقم بحكه برفق على الجدار الداخلي للمنفذ، لا تضغط على الجدار الداخلي الأقرب إلى مقدمة الهاتف، لأن هناك دبابيس دقيقة هناك.5. بعد استخدام عود الأسنان لفترة، امنح المنفذ دفعة أخرى من الهواء المضغوط للمساعدة في إزالة أي شيء قمت بفكه.6. إذا دفعت بعض الأوساخ، اعد تشغيل الهاتف وحاول شحنه.