Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أكبر عاصفة شمسية في التاريخ... متى حصلت وما تأثيراتها؟

Lebanon 24
08-07-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-969412-637928590145049296.jpg
Doc-P-969412-637928590145049296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعتقد العلماء أنهم حددوا بدقة تواريخ العاصفة الشمسية التي كانت قوية لدرجة أنها تغلبت على حدث كارينغتون عام 1859.
 
وهذه العاصفة الشمسية، التي حدثت في الفترة ما بين 774 و775 م، كانت أقوى بعشر مرات من حدث كارينغتون (الذي يعد أحد أكثر أحداث طقس الفضاء تطرفا التي أبلغ عنها)، وفقا لتقرير صادر عن Big Think ونقلته RT . 
Advertisement


ولوضع شدة هذه العاصفة الشمسية في منظورها الصحيح، شارك العلماء بعض الروايات من حدث كارينغتون.
 
وخلال هذا الحدث، أفاد شهود عيان أنه كانت هناك عروض شفقية في جميع أنحاء العالم، بعضها ساطع لدرجة أنه يمكن قراءة الصحف بنورها.
 
وبدأت الأنظمة الكهربائية، مثل التلغراف، في إشعال الحرائق، حتى عندما تم فصلها عن مصادر الطاقة.
 
واستيقظ العديد من عمال المناجم في منتصف الليل معتقدين أنه بزوغ الفجر.
 
الأشجار تروي قصة العاصفة
 
بينما كان لدى العلماء فكرة عن العاصفة الشمسية عام 774 م منذ عام 2012، إلا أنهم وجدوا مؤخرا دليلا ملموسا على وجودها من خلال تحليل حلقات الأشجار.
 
وتنتج أشجار الأرز اليابانية القديمة (التي كانت على قيد الحياة في الأعوام 774-775) مجموعة جديدة من الحلقات في جذوعها كل عام تحتوي على نوع من البصمة الكربونية.

وإذا كانت الشجرة تنمو في وقت مثل هذه العاصفة الشمسية، فإنها ستظهر على شكل حلقات ذات مستويات متزايدة بشكل كبير من C-14، وهو أحد نظائر الكربون.
 
وباستخدام قاعدة بيانات الأشجار حول العالم، اكتشف الباحثون أنه من 774 إلى 775، زاد محتوى الكربون 14 بنسبة 12%، وفعلوا ذلك دفعة واحدة.
 
وقال إيثان سيغال، الذي كتب تقرير Big Think: "هذا الارتفاع أكبر بنحو 20 مرة من أي تغيرات طبيعية أخرى شوهدت تحدث على فترات زمنية من سنة إلى أخرى، وسرعان ما تأكد وجودها في أماكن أخرى حول العالم".
 
وتابع: "الأشجار الأخرى من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في ألمانيا وروسيا ونيوزيلندا وحتى أمريكا الشمالية، أظهرت أيضا نفس الارتفاع، ما يشير إلى أن ارتفاع الكربون 14 كان ظاهرة عالمية".
 
(اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2022-07-08
10:00 | 2022-07-08
08:49 | 2022-07-08
05:00 | 2022-07-08
02:00 | 2022-07-08
23:00 | 2022-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website