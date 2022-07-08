27
o
بيروت
26
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
العلماء يبتكرون هيدروجيلا مضادا للبكتيريا وصديقا للبيئة
Lebanon 24
08-07-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن المكتب الإعلامي لجامعة بطرسبورغ التقنية، أن علماء الجامعة ابتكروا هيدروجيلا قابلا للتحلل أساسه سليلوز نفايات المؤسسات الزراعية لمعالجة الجروح.
ويشير المكتب، إلى أن الهيدروجيل الذي ابتكره علماء الجامعة بالتعاون مع علماء معهد المركبات الجزيئية الكبيرة، يتميز عن غيره بعدم احتوائه على مواد سامة، لأنه يتكون من مواد طبيعية فقط.
Advertisement
ويقول ألكسندر ميخائليدي، أستاذ مشارك في الجامعة، "معظم الهلاميات المائية الموجودة حاليا هي مواد صناعية وتحتوي على مكونات سامة، وتنتج عادة من مواد غير قابلة للتجدد -مواد نفطية. أما الهيدروجيل الذي ابتكرناه فله خصائص حيوية صديقة للبيئة وغير سام للإنسان".
ويضيف، تستخدم في إنتاج هذا الهيدروجيل مواد طبيعية فقط قابلة للتحلل، مصدرها نفايات المؤسسات الزراعية، ولا يستخدم سيليلوز الخشب لتخفيض العبء البيئي. وتكنولوجيا إنتاجه بسيطة جدا، حيث يوضع مسحوق السيليلوز في محلول خاص، وفي غضون سبعة أيام تتحول جزيئاته ذاتيا إلى هيدروجيل، وبعد غسله يزول المحلول المذيب ويبقى هيدروجيل مائي نظيف وشفاف. ولكي يكتسب خصائص مضادة للبكتيريا تضاف له جزئيات الفضة النانوية التي تمنع التهيج. كما أن للسليلوز خاصية امتصاص الملوثات الموجودة في الجرح.
ويأمل المبتكرون، باستخدام هذا الهيدروجيل ليس فقط في علاج الجروح والحروق ، ولكن أيضا لإنتاج غرسات، و كبسولات ذكية لإيصال المواد الفعالة في العلاج الدوائي المستهدف.
ويمكن إنتاج الهيدروجيل مباشرة في المؤسسات الزراعية، حيث يمكن استخدامه أيضا للاحتفاظ برطوبة التربة وتوصيل الأسمدة إلى جذور النباتات."tass"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن سعر البنزين في لبنان.. رقمٌ لن يتوقعه أحد!
Lebanon 24
مفاجأة عن سعر البنزين في لبنان.. رقمٌ لن يتوقعه أحد!
03:30 | 2022-07-08
08/07/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض "التصلب اللويحي"... وسام صليبا يكشف: الصحة تتراجع شيئًا فشيئًا
Lebanon 24
بعد إصابته بمرض "التصلب اللويحي"... وسام صليبا يكشف: الصحة تتراجع شيئًا فشيئًا
09:55 | 2022-07-08
08/07/2022 09:55:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على موعد مع كتل هوائية مدارية لاهبة.. والحرارة "نارية" في هذا الموعد!
Lebanon 24
لبنان على موعد مع كتل هوائية مدارية لاهبة.. والحرارة "نارية" في هذا الموعد!
01:44 | 2022-07-08
08/07/2022 01:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إدخال ممثلة شابة إلى العناية المركزة... أُصيبت بجلطتين في القلب والرئة! (صورة)
Lebanon 24
إدخال ممثلة شابة إلى العناية المركزة... أُصيبت بجلطتين في القلب والرئة! (صورة)
05:49 | 2022-07-08
08/07/2022 05:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. مذيع الـ mtv الشهير يعلن تركه المحطة بكلمات مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. مذيع الـ mtv الشهير يعلن تركه المحطة بكلمات مؤثرة (صورة)
04:36 | 2022-07-08
08/07/2022 04:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:00 | 2022-07-08
الجسم... ما مدى سخونته؟
08:49 | 2022-07-08
نصف سكان الأرض في "خطر"... ما السبب؟
08:00 | 2022-07-08
أكبر عاصفة شمسية في التاريخ... متى حصلت وما تأثيراتها؟
05:00 | 2022-07-08
إختراع هامّ... ذكاء اصطناعي يتنبأ بالجريمة قبل وقوعها بأسبوع وبدقة 90%
02:00 | 2022-07-08
بـ6 خطوات فقط... إليكم كيفية تنظيف منفذ الشحن الخاص بأيفون بشكل صحيح
23:00 | 2022-07-07
ثقب "عملاق" في طبقة الأوزون يهدد نصف سكان الأرض
فيديو
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُشتبه بعلاقته بحزب الله: أميركا تتسلم اليوم لبنانياً ينشط بغسيل الأموال في 4 قارات.. من هو؟ (فيديو)
00:44 | 2022-07-08
08/07/2022 20:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
Lebanon 24
قبل عيد الاضحى... عادات غريبة مع البقر في هذا البلاد (فيديو)
16:00 | 2022-07-05
08/07/2022 20:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة.. ظاهرة غريبة في سماء لبنان وحدث أمني خطير وفوضى وبلبلة! (فيديو)
00:22 | 2022-07-05
08/07/2022 20:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact