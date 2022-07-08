بمليوني دولار... فيراري تكشف النقاب عن أنحف ساعة في العالم (فيديو)

كشفت فيراري عن منتج جديد تقدمه للعالم, ولكن هذه المرة ليست سيارة بل ساعة جديدة. وهذه الساعة تأتي باسم ريتشارد مايل UP-01 بسعر يبلغ مليون و888 ألف دولار. ووصفت بأنها الساعة الأقل سمكاً في العالم.

يبلغ سمك الساعة بأكملها وجميع أعمالها الميكانيكية 1.75 ملم فقط. كما صنعت من التيتانيوم حتي لا تتعرض للانثناء بمجرد ارتدائها. والساعة أرق بمقدار 0.05 مم فقط من الساعة صاحبة الرقم القياسي السابق ، من صنع بولغري.



Advertisement يبلغ قطر الساعة 51 ملم، ويوجد عليها شعار فيراري المتمثل في الحصان الشهير. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن هذه ساعة يدوية وإذا نسيت ملء الساعة التي تبلغ تكلفتها مليوني دولار ، فستتوقف عن العمل.