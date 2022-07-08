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تكنولوجيا وعلوم

شاومي "12 إس ألترا" يظهر في الأسواق

Lebanon 24
08-07-2022 | 23:00
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تم الإعلان رسميا عن إطلاق هاتف شاومي "12 إس ألترا" في أحد متاجر الصين.
وفقا للإعلام الرسمي، فإن الهاتف يتميز بشاشة قياس 6.73 بوصة بدقة 3200 × 1440 بكسل، وبطارية 4860 مللي أمبير في الساعة.
يدعم الهاتف الذكي الشحن السلكي 67 واط، والشحن اللاسلكي 50 واط، والشحن اللاسلكي العكسي 10 واط.
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تضع شاومي هاتف "12 إس ألترا" كأفضل هاتف مزود بكاميرا مطورة بدقة 50 ميغا بكسل بالتعاون مع شركة سوني، وتدعم جميع العدسات تسجيل فيديو بدقة 8 كي.
 
 
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