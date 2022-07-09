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تكنولوجيا وعلوم

لحل "مشكلة الصور الشائعة" على آيفون.. اعتمد هذه الحيلة البسيطة

Lebanon 24
09-07-2022 | 05:00
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ان هواتف آيفون تعتمد على صيغة مختلفة للصور، وهي "HEIC"، بدلا من الصيغ المتعارف عليها مثل "JPG" أو "PNG".

 

ويقول المتخصصون إن هذه الصيغة توفر مساحة أكبر مقارنة مع "JPG"، كما أنها توفر جودة صور أعلى.

 

ورغم هذه المزايا، إلا أن المستخدمين يجدون صعوبة في مشاركة صورهم أو نقلها إلى جهاز آخر، على اعتبار أن "HEIC" ليست شديدة الانتشار.

 

من أجل ذلك، ينصح الخبراء بجعل الهاتف يلتقط صورا بصيغة JPG لجعلها متلائمة مع الأنظمة والأجهزة الإلكترونية.

 

وللقيام بذلك، افتح تطبيق الإعدادات، ثم اضغط على "كاميرا"، وبعدها "Formats" (الصيغ) . وحينها قم باختيار "Most Compatible" (الأكثر توافقا).

(سكاي نيوز)

 

 

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المصدر: سكاي نيوز
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