Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

يراقبك لحظة بلحظة.. تحديث سناب شات يثير الجدل

Lebanon 24
09-07-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-969889-637929923024594701.jpg
Doc-P-969889-637929923024594701.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق التطبيق الأميركي "سناب شات" مؤخرًا، تحديثا باسم "Snap map"، الذي يراقب المشترك لحظة بلحظة عبر تقنية التعقب، من خلال إظهار الموقع الجغرافي ويُظهر الموقع للأصدقاء.
خريطة لموقع الشخص
وتمكّن الخاصية الجديدة الآخرين من معرفة اسم الشارع الموجود فيه المستخدم ورقم المنزل، ما يجعل خبراء التكنولوجيا قلقين من كون التحديث الجديد مصدر تهديد لكل من الأشخاص والمنازل، وفقًا لموقع "Tech times" المتخصص في التكنولوجيا.
Advertisement

بينما يرى المستخدمون سجل مواقع أصدقائهم لمدة 24 ساعة وإعادة مشاهدة قصص "سناب شات" الخاصة بهم، حيث تظهر خريطة بها موقع الشخص ومقاطع الفيديو والصور الخاصة به، وفقًا للصحيفة البريطانية "ديلي ميل".

اعتداء جنسي
وأوضح تقرير نشرته الصحيفة البريطانية، لتحذير الآباء من "سناب شات" بسبب الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، بعد ذهابها إلى حفل في إحدى ضواحي مدينة ملبورن الأسترالية، التي استهدفها شاب خارج نطاق المدينة.

وأظهرت نتائج التحقيقات أن منظمي الحفل استخدموا تقنية "سناب ماب"، وبث مقاطع فيديو من الحفل وصور لهم، مكنت بعض الغرباء من متابعة ما يحدث لحظة بلحظة وتعقب أحدهم.

كما ذكرت "ديلي ميل" أن هذه الخاصية تمكن الغرباء أو الأصدقاء من الدخول العشوائي لما ينشره الأشخاص على تطبيق الصور والمراسلة "سناب شات" بالضغط على أجزاء من الخريطة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2022-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-07-09
12:00 | 2022-07-09
10:00 | 2022-07-09
08:00 | 2022-07-09
05:00 | 2022-07-09
02:00 | 2022-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website