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تكنولوجيا وعلوم
يراقب المشترك لحظة بلحظة.. تحديث سناب شات يثير الجدل
Lebanon 24
10-07-2022
|
16:00
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أطلق التطبيق الأميركي "سناب شات" مؤخرًا، تحديثا باسم "Snap map"، الذي يراقب المشترك لحظة بلحظة عبر تقنية التعقب، من خلال إظهار الموقع الجغرافي ويُظهر الموقع للأصدقاء.
خريطة لموقع الشخص
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وتمكّن الخاصية الجديدة الآخرين من معرفة اسم الشارع الموجود فيه المستخدم ورقم المنزل، ما يجعل خبراء التكنولوجيا قلقين من كون التحديث الجديد مصدر تهديد لكل من الأشخاص والمنازل، وفقًا لموقع "Tech times" المتخصص في التكنولوجيا.
بينما يرى المستخدمون سجل مواقع أصدقائهم لمدة 24 ساعة وإعادة مشاهدة قصص "سناب شات" الخاصة بهم، حيث تظهر خريطة بها موقع الشخص ومقاطع الفيديو والصور الخاصة به، وفقًا للصحيفة البريطانية "ديلي ميل".
اعتداء جنسي
وأوضح تقرير نشرته الصحيفة البريطانية، لتحذير الآباء من "سناب شات" بسبب الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، بعد ذهابها إلى حفل في إحدى ضواحي مدينة ملبورن الأسترالية، التي استهدفها شاب خارج نطاق المدينة.
وأظهرت نتائج التحقيقات أن منظمي الحفل استخدموا تقنية "سناب ماب"، وبث مقاطع فيديو من الحفل وصور لهم، مكنت بعض الغرباء من متابعة ما يحدث لحظة بلحظة وتعقب أحدهم.
كما ذكرت "ديلي ميل" أن هذه الخاصية تمكن الغرباء أو الأصدقاء من الدخول العشوائي لما ينشره الأشخاص على تطبيق الصور والمراسلة "سناب شات" بالضغط على أجزاء من الخريطة.
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