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تكنولوجيا وعلوم

القمامة على محطة الفضاء الدولية... هكذا يتم التخلّص منها!

Lebanon 24
11-07-2022 | 05:00
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حتى رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية (ISS) عليهم إخراج القمامة، تقليديا حيث تم تحميل القمامة من المحطة الفضائية في مركبة الشحن الفضائية التي تجلب الإمدادات إلى المحطة وتبقى راسية هناك، ثم يتم إطلاق سفينة الشحن لتحترق في الغلاف الجوي مع وجود القمامة بداخلها. ولكن لدى المحطة طريقة جديدة للتخلص من القمامة - بإخراجها من غرفة معادلة الضغط.
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ويستفيد نظام التخلص من القمامة الجديد من غرفة معادلة الضغط تسمى Bishop ، وهي جزء من وحدة تجارية تمت إضافتها إلى المحطة في عام 2020. 
 
وأشرفت شركة Nanoracks التي بنت الوحدة، إلي جانب Thales Alenia Space، وبوينج، على إطلاق القمامة من غرفة معادلة الضغط لأول مرة في نهاية الأسبوع الماضي الموافق السبت 2 يوليو وفقا لما نقله موقع Digitartlends.
 
عندما تغادر القمامة غرفة معادلة الضغط فإنها تحترق في الغلاف الجوي، لذلك لن تزيد من مشكلة الحطام الفضائي. يتم وضع القمامة في حاوية نفايات خاصة يمكنها استيعاب ما يصل إلى 600 رطل من القمامة، ومثبتة في غرفة معادلة الضغط.
 
وتم تحميل الحاويات بواسطة جيسيكا واتكينز من وكالة ناسا وسامانثا كريستوفوريتي من وكالة الفضاء الأوروبية (وكالة الفضاء الأوروبية)، وساعد كجيل ليندجرين وبوب هاينز من ناسا في إغلاق الفتحة وإزالة الضغط من غرفة معادلة الضغط.
 
وتعد طريقة التخلص من القمامة هذه أكثر استدامة، فضلاً عن كونها أكثر كفاءة من النظام الحالي لأن رواد الفضاء لن يضطروا إلى التمسك بنفاياتهم حتى يتم تحديد موعد إخراج سفينة الشحن من المريخ. بدلاً من ذلك يمكنهم التخلص من القمامة مثل مواد التعبئة الرغوية أو الملابس المتسخة أو منتجات النظافة عندما تكون جاهزة.
 
قال كوبر ريد، مدير برنامج Bishop Airlock في Nanoracks ، في بيان: "لقد كان جمع النفايات في الفضاء يمثل تحديًا طويلًا ، ولكن لم تتم مناقشته علنًا، على متن محطة الفضاء الدولية". يمكن لأربعة رواد فضاء إنتاج ما يصل إلى 2500 كجم من القمامة سنويًا ، أو حوالي علبتي قمامة في الأسبوع. بينما ننتقل إلى وقت يعيش فيه عدد أكبر من الأشخاص ويعملون في الفضاء ، فهذه وظيفة حاسمة تمامًا كما هي لكل شخص في المنزل ".
 
(اليوم السابع)
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