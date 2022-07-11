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تكنولوجيا وعلوم

إكتشاف بقايا ديناصور جديد يفسِّر لغزاً غامضاً!

Lebanon 24
11-07-2022 | 08:00
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أزاح العلماء في الأرجنتين الستار عن بقايا هيكل عظمي لديناصور عملاق آكل للحوم يفسر لغزاً قديماً حول الأحجام الكبيرة لرؤوس ديناصورات فصيلة "تي-ريكس" مقارنة بأحجام أذرعتها، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.
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الصحيفة أشارت إلى أن طول الديناصور "ميراكسيس غيغاس" يبلغ نحو 11 متراً، ويملك جمجمة بحجم أربعة أقدام، أما ذراعاه فبطول قدمين فقط.

من جهته، قال عالم الحفريات الأرجنتيني، سيباستيان أبيستغويا "إنه من أكبر أنواع الديناصورات آكلة اللحوم المكتشَفة على الإطلاق"، مضيفاً أنه عاش حوالي "90 أو 93 مليون سنة".

كما أضاف أبيستغويا: "ربما استخدمت الديناصورات الذراعين الصغيرين خلال التزاوج، وأمسكت بها الذكور والإناث، وربما استخدمتها لدعم نفسها لاستعادة التوازن في حال فقدانه، أو الوقوف بعد السقوط".

وطبقاً لدراسة كتبها عالم الأحافير الأرجنتيني، خوان كانالي، فإن تلك الأذرع الصغيرة نسبياً لها نوع من الوظائف ساعد تلك الديناصورات على الاستمرار والبقاء.

الدراسة أوضحت أيضاً أن تلك الأذرع كانت تتميز بعضلات قوية جداً، وهذا يعني أن الديناصورات كانت تستخدمها كثيراً.

يأتي ذلك، فيما استمرت عمليات الحفر والتنقيب لاستخراج ما تبقى من هيكله العظمي على مدى أربع سنوات، إذ يقدر العلماء وزن هذا النوع من الديناصورات بأربعة أطنان.

ووفقاً للصحيفة فإن "ميراكسيس غيغاس"  سمي على اسم التنين الخيالي بمسلسل "لعبة العروش"، أو "Game of Thrones"، وتم اكتشاف جمجمته لأول مرة عام 2012 في منطقة بتاغونيا في شمال الأرجنتين.

يشار إلى أن علماء من الولايات المتحدة وكندا شاركوا في هذه الدراسة التي أشرف عليها عالم الأحافير الأرجنتيني، خوان إيغناسيو كانالي، ونشرت تفاصيلها في مجلة Current Biology العلمية.
 
(عربي بوست)
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