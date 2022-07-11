Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديثات جديدة ستطال "أيفون"... ما هي؟

Lebanon 24
11-07-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-970282-637931349381824224.jpg
Doc-P-970282-637931349381824224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المتوقع أن يشمل التحديث الجديد للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو أس"، أي هواتف شركة "أبل" الكثير من المزايا الجديدة، لكن المشكلة هي أن التحديث لن يكون متوفرا في كل هواتف آيفون.

وذكر موقع (cnet) المتخصص في الشأن التقني أن التحديث الجديد ( آي أو أس 16) من "أبل" موجود حاليا في النسخة التجريبية، لكن يتوقع أن يكون متاحا للجميع مع حلول فصل الخريف.
Advertisement

ويشمل التحديث المرتقب، القدرة على تحرير ووقف توجيه الرسائل القصيرة بعد إرسالها، وتقسيم عمليات الشراء إلى دفعات نصف شهرية باستخدام (Apple Pay Later)، علاوة على تحكم أكبر بقفل الشاشة واقتصاص صور من الخلفية بالنقر والسحب بحركة واحدة فقط.

ولم تكشف "أبل" عن موعد محدد لصدور التحديث الجديد، لكن يتوقع أن يحدث ذلك في الخريف المقبل، وربما بالتزامن مع الكشف عن الهاتف الجديد آيفون 14.

غير أن الأمر الأكثر أهمية حاليا بالنسبة إلى المستخدمين هو معرفة إذا ما كانت هواتفهم ستكون قادرة على استقبال التحديث الجديد أم لا.

ورغم أنه يمكن حاليا تنزيل الإصدار التجريبي الأولي، بفضل برنامج المطورين، لكن لا يُنصح بذلك لأنه يمكن أن يكون غارقا بالأخطاء والمشكلات، بل الانتظار ريثما يصدر الإصدار التجريبي الثاني في وقت لاحق من يوليو الجاري.

وقال الموقع الإخباري الأميركي إن الإصدار ( آي أو أس 16) متوافق مع الأجهزة التالية: من آيفون 8 إلى آيفون 13، مع النسخ الأخرى مثل آيفون X وآيفون XS وآيفون XR وآيفون SE.

وهذا يعني أن هواتف آيفون من الرقم 7 فما دون لن تكون متوافقة مع الإصدار الجديد، بما في ذلك هاتف آيفون 7 بلس، وستعتمد هذه الأجهزة على الإصدار الأخير رقم 15 فقط."سكاي نيوز عربية"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:35 | 2022-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2022-07-11
12:00 | 2022-07-11
08:00 | 2022-07-11
05:00 | 2022-07-11
02:00 | 2022-07-11
23:00 | 2022-07-10
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website