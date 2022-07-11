ماسك وتويتر.. خبراء يتوقعون قرار المحكمة ويتحدثون عن "السعر الجديد"

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وبعد أن أعلن ماسك، مالك شركة تيسلا للسيارات الكهربائية، عن انسحابه من صفقة شراء تويتر مقابل 54.20 دولارا للسهم الواحد، أو 44 مليار دولار في المجموع، الجمعة، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأحد، أن شركة موقع التغريدات القصيرة، استعانت بشركة محاماة بارزة لرفع دعوى قضائية بحق الملياردير ورجل الأعمال الأميركي.



وتقول التقارير أن تويتر سترفع الدعوى القضائية، الاثنين، في محكمة في "ديلاوير"، وهي الولاية الأميركية التي لها سلطة قضائية على الصفقة.



وبحسب مجلة "فاينانشيال تايمز"، يزعم ماسك أن شركة تويتر انتهكت 3 أمور في الصفقة، مما يخول له الانسحاب منها.



الانتهاك الأول الذي يزعمه ماسك، أن المسؤولين في موقع تويتر فشلوا مرارا وتكرارا في تقديم معلومات كافية بشأن الحسابات المزيفة والبريد العشوائي.



ثانيا، سيجادل ممثلو ماسك أيضا في المحكمة بأنهم أجروا تقييما أوليا للبيانات التي يمكنهم الوصول إليها ووجدوا أن عدد الحسابات المزيفة والمزعجة على المنصة كان "أعلى بكثير" من نسبة الخمسة في المئة، التي قدّرها تويتر.



أخيرا، يجادل ماسك بأن استقالة موظفين رئيسيين في تويتر، عقب توقيع الصفقة يظهر أن الشركة لا تلتزم بتسيير أعمالها بشكل طبيعي بعد شراءه للموقع الشهير.



ومنذ أشهر، يطرح ماسك قضية الحسابات المزيفة، وأعلن تعليقه للصفقة حتى حل هذه المشكلة.



في المقابل، دافع موقع تويتر عن رقم خمسة في المئة بأنه دقيق، وأكد أنه وافق على بعض مطالبه المتعلقة بالبيانات، لكنها أشارت إلى أنها لا تستطيع مشاركة مجموعة البيانات الكاملة اللازمة لإجراء التقييم مع أطراف ثالثة، حيث يتضمن ذلك معلومات المستخدم الحساسة المحمية بقوانين الخصوصية.



ومساء الأحد، سخر، ماسك من أن شركة تويتر ستلجأ إلى القضاء من أجل إتمام الصفقة، حيث قال: "عليهم الآن أن يغلقوا الحسابات المزيفة في المحكمة".



وترى "فاينانشيال تايمز" أن ماسك، سيواجه معركة شاقة ومكلفة في المحكمة، بسبب محاولاته التنصل من الصفقة، مشيرة إلى أن موقع تويتر ستكون له الميزة في المنازعة القضائية. يتوقع خبراء قانونيون أن تجبر المحكمة رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، على استكمال صفقة استحواذه على موقع تويتر، بعد لجوء الأخير للقضاء، بحسب تقريرين منفصلين لصحيفة الغارديان، ومجلة "فاينانشيال تايمز"، لكن ماسك قد يستغل المعركة القانونية للحصول على سعر أفضل.وبعد أن أعلن ماسك، مالك شركة تيسلا للسيارات الكهربائية، عن انسحابه من صفقة شراء تويتر مقابل 54.20 دولارا للسهم الواحد، أو 44 مليار دولار في المجموع، الجمعة، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأحد، أن شركة موقع التغريدات القصيرة، استعانت بشركة محاماة بارزة لرفع دعوى قضائية بحق الملياردير ورجل الأعمال الأميركي.وتقول التقارير أن تويتر سترفع الدعوى القضائية، الاثنين، في محكمة في "ديلاوير"، وهي الولاية الأميركية التي لها سلطة قضائية على الصفقة.وبحسب مجلة "فاينانشيال تايمز"، يزعم ماسك أن شركة تويتر انتهكت 3 أمور في الصفقة، مما يخول له الانسحاب منها.الانتهاك الأول الذي يزعمه ماسك، أن المسؤولين في موقع تويتر فشلوا مرارا وتكرارا في تقديم معلومات كافية بشأن الحسابات المزيفة والبريد العشوائي.ثانيا، سيجادل ممثلو ماسك أيضا في المحكمة بأنهم أجروا تقييما أوليا للبيانات التي يمكنهم الوصول إليها ووجدوا أن عدد الحسابات المزيفة والمزعجة على المنصة كان "أعلى بكثير" من نسبة الخمسة في المئة، التي قدّرها تويتر.أخيرا، يجادل ماسك بأن استقالة موظفين رئيسيين في تويتر، عقب توقيع الصفقة يظهر أن الشركة لا تلتزم بتسيير أعمالها بشكل طبيعي بعد شراءه للموقع الشهير.ومنذ أشهر، يطرح ماسك قضية الحسابات المزيفة، وأعلن تعليقه للصفقة حتى حل هذه المشكلة.في المقابل، دافع موقع تويتر عن رقم خمسة في المئة بأنه دقيق، وأكد أنه وافق على بعض مطالبه المتعلقة بالبيانات، لكنها أشارت إلى أنها لا تستطيع مشاركة مجموعة البيانات الكاملة اللازمة لإجراء التقييم مع أطراف ثالثة، حيث يتضمن ذلك معلومات المستخدم الحساسة المحمية بقوانين الخصوصية.ومساء الأحد، سخر، ماسك من أن شركة تويتر ستلجأ إلى القضاء من أجل إتمام الصفقة، حيث قال: "عليهم الآن أن يغلقوا الحسابات المزيفة في المحكمة".وترى "فاينانشيال تايمز" أن ماسك، سيواجه معركة شاقة ومكلفة في المحكمة، بسبب محاولاته التنصل من الصفقة، مشيرة إلى أن موقع تويتر ستكون له الميزة في المنازعة القضائية.

وبموجب شروط الاتفاقية، يمكن للشركة أن تطلب من القاضي قرارا محددا، مما سيجبر ماسك على شراء الشركة مقابل 54.20 دولارا للسهم الذي وافق عليه في أبريل، بحسب "الغارديان"، التي تشير إلى أن تويتر يمكنها أن تطلب مليار دولار، مقابل انسحاب صاحب تيسلا من الصفقة.



وتنقل الصحيفة عن الأستاذ المشارك في كلية الحقوق في كلية بوسطن، بريان كوين، أن "حجج ماسك ستفشل على الأرجح في المحكمة".



وقال كوين إن "طلبات معلومات ماسك بشأن حسابات البريد العشوائي لم تكن معقولة، ولن تقبلها المحكمة"، مضيفا أن "لا يمكنه استخدام طلبات المعلومات غير المعقولة لخلق ذريعة للادعاء بانتهاك تويتر لشروط الصفقة".



ويتفق مع ذلك أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، جون كوفي، حيث وصف في حديثه مع "الغارديان"، حجج ماسك بـ"الضعيفة"، وقال إنه "يبدو أن تويتر منحه إمكانية الوصول إلى كل شيء تقريبا لإرضاء رغبته في معرفة النسبة المئوية للروبوتات بين مستخدمي الموقع".



ومع ذلك، يتوقع الخبراء الذين تحدثت معهما "الغارديان" و"فاينانشيال تايمز، أن الطرفين قد يتفقا خلال الإجراءات القضائية على الاستمرار في الصفقة، مقابل مبلغ أقل من الـ44 مليار دولار.



وتبلغ قيمة سهم تويتر في الصفقة، 54 دولارا، لكن يتم تداوله حاليا بسعر 36.81 دولارا للسهم.



وقد توافق تويتر على ذلك، مع تحذير المحللين من أن المعركة القانونية المطولة قد تلحق المزيد من الضرر بسعر سهم تويتر، ومعنويات الموظفين.

(الحرة)