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تكنولوجيا وعلوم

تقاوم العرق والمطر... هذه ميزات السماعة اللاسلكية الجديدة من آسوس

Lebanon 24
12-07-2022 | 08:00
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أعلنت شركة آسوس عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية ROG Cetra True Wireless Pro الجديدة.

وأوضحت الشركة التايوانية أن سماعة الرأس ROG Cetra True Wireless Pro الجديدة تأتي بمفهوم غير معتاد؛ حيث يمكن للمستخدم استعمالها لاسلكيا عن طريق تقنية البلوتوث أو بواسطة الكابل.
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واعتمدت الشركة التايوانية على تقنية كوالكوم Snapdragon Sound لثبات الاتصال اللاسلكي.

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وتعمل تقنية aptX Adaptive أيضا على إتاحة زمن وصول منخفض يصل إلى 45 مللي ثانية فقط مع توفير جودة فائقة تصل إلى 24 بت مع 96 كيلوهرتز.

وعند استعمال كابل USB-C مع سماعة الرأس اللاسلكية ROG Cetra True Wireless Pro الجديدة فإنه يتم تقليل زمن الوصول بشكل أكبر. ويشتمل الكابل على المحول الرقمي التناظري ESS 9280 Quad-DAC، والذي يقوم بفك تشفير الملفات حتى 32 بت مع 384 كيلوهرتز.

ويتضمن الكابل أيضا ميكروفونات لتوفير جودة صوت فائقة أثناء الدردشة.

وتشتمل سماعة الرأس اللاسلكية نفسها على ميكروفونات يتم استعمالها لإجراء المكالمات الهاتفية ووظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة (ANC).

وتمتد فترة تشغيل البطارية عند استعمال الوضع اللاسلكي بالكامل حتى 5ر4 ساعة مع تفعيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة (ANC).

وتصل فترة تشغيل البطارية إلى 7 ساعات عند تعطيل هذه الوظيفة، وتتيح علبة الشحن إمكانية شحن بطارية سماعة الرأس اللاسلكية ثلاث مرات بشكل كامل.

ويتم إعادة شحن علبة الشحن نفسها عن طريق كابل USB-C أو بشكل لاسلكي عن طريق معيار Qi.

وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية ROG Cetra True Wireless Pro الجديدة بمقاومة التعرق والمطر وفقا لفئة الحماية IPX4.
 
(العين)
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