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تكنولوجيا وعلوم
إحالة هذه الـ iPad الى التقاعد!
Lebanon 24
12-07-2022
|
05:00
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تواصل Apple بانتظام إضافة منتجاتها القديمة إلى فئات "عتيقة" أو vintage و"عفا عليها الزمن" obsolete، حيث ذكرت MacRumors أن Apple قد توسع قائمة المنتجات "القديمة" هذه عن طريق إضافة منتج آخر - الجيل الأول من Apple iPad Mini الذي تم إطلاقه في عام 2012.
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وفقًا لأحد التقارير، سيصبح الجيل الأول من iPhone Mini "قديمًا" اعتبارًا من 31 يوليو، مما يعني أن Apple لن تقدم بعد الآن دعم البرامج أو الخدمة للجهاز ولن توفر أيضًا قطع الغيار لبائعي الإصلاح الخارجيين.
وتصنف Apple منتجًا على أنه "عفا عليه الزمن" بعد سبع سنوات من توقف الشركة لمبيعاتها، وبناءً على ذلك، باعت Apple آخر جيل من iPad Mini في عام 2015.
ويتميز iPad Mini بشاشة متعددة اللمس بإضاءة خلفية LED مقاس 7.9 بوصة بدقة 1074x768 بكسل. كان الجهاز اللوحي مدعومًا بمجموعة شرائح Apple A5 ثنائية النواة ويستخدم لتعبئة 64 جيجابايت من التخزين الداخلي.
كاميرا ايباد الرياضية ذات التركيز التلقائي 5 ميجابكسل iSight مع ميزات مثل اكتشاف الوجه والنقر للتركيز ووضع العلامات الجغرافية وتسجيل الفيديو والمزيد. في المقدمة، يوفر مستشعر 1.2 ميجابيكسل مع دعم تسجيل فيديو 720 بكسل.
ما هي "قائمة آبل القديمة".
وبعد التوقف عن إنتاج أحد المنتجات، تسميه Apple "عتيقًا" بعد خمس سنوات. خلال هذه الفترة، تواصل Apple تقديم خدمات الطرف الأول والطرف الثالث للمنتج، ومع ذلك، إذا تم إيقاف المنتج لأكثر من سبع سنوات، فإنه يتم تصنيفه على أنه قديم، وكما ذكر أعلاه ، تتوقف الشركة عن تقديم أي دعم للمنتج بما في ذلك قطع الغيار لبائعي الجهات الخارجية.
(اليوم السابع)
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