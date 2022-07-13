رموز تعبيرية جديدة من واتساب!

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أطلق WhatsApp تعبيرات emoji جديدة من خلال طرح ستة خيارات، ودعم هذا الرقم قاموس الرموز التعبيرية بالكامل، حيث كتب مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Facebook ، "نحن نطلق القدرة على استخدام أي رمز تعبيري كوسيلة للتفاعل على WhatsApp".وتعد هذه الرموز التعبيرية هي طريقة لطيفة للحفاظ على الاتصالات باقتضاب أو تشير بسرعة إلى مرسل الرسالة أنك وجدت نكتة مضحكة (أو لا) ، وعلى سبيل المثال لاستخدام أي رمز تعبيري كرد فعل، اضغط مطولاً على الرسالة واضغط على زر + على اليمين للحصول على قائمة كاملة وبعد ذلك حدد الشخص الذى تريده ويجب أن يظهر بالطريقة المعتادة أسفل الرسالة.ويضع التحديث WhatsApp فى نفس المرتبة مع Messenger من حيث ردود أفعال الرموز التعبيرية، ويعمل تمامًا بنفس الطريقة على الهاتف المحمول، وكشفت Telegram مؤخرًا النقاب عن رموز تعبيرية موسعة وردود فعل متحركة أيضًا ، ولكن عليك الاشتراك في خدمتها الجديدة المتميزة بقيمة 5 دولارات شهريًا، وميزة WhatsApp الجديدة متاحة الآن ولكن قد يستغرق الأمر بضعة أيام للوصول إلى منطقتك.