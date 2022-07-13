Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

رموز تعبيرية جديدة من واتساب!

Lebanon 24
13-07-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-970755-637932908040826718.jpg
Doc-P-970755-637932908040826718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق WhatsApp تعبيرات emoji جديدة من خلال طرح ستة خيارات، ودعم هذا الرقم قاموس الرموز التعبيرية بالكامل، حيث كتب مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Facebook ، "نحن نطلق القدرة على استخدام أي رمز تعبيري كوسيلة للتفاعل على WhatsApp".
Advertisement
 
وتعد هذه  الرموز التعبيرية هي طريقة لطيفة للحفاظ على الاتصالات باقتضاب أو تشير بسرعة إلى مرسل الرسالة أنك وجدت نكتة مضحكة (أو لا) ، وعلى سبيل المثال لاستخدام أي رمز تعبيري كرد فعل، اضغط مطولاً على الرسالة واضغط على زر + على اليمين للحصول على قائمة كاملة وبعد ذلك حدد الشخص الذى تريده ويجب أن يظهر بالطريقة المعتادة أسفل الرسالة.
 
ويضع التحديث  WhatsApp فى نفس المرتبة مع Messenger من حيث ردود أفعال الرموز التعبيرية، ويعمل تمامًا بنفس الطريقة على الهاتف المحمول، وكشفت Telegram مؤخرًا النقاب عن رموز تعبيرية موسعة وردود فعل متحركة أيضًا ، ولكن عليك الاشتراك في خدمتها الجديدة المتميزة بقيمة 5 دولارات شهريًا، وميزة WhatsApp الجديدة متاحة الآن ولكن قد يستغرق الأمر بضعة أيام للوصول إلى منطقتك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:00 | 2022-07-13
02:00 | 2022-07-13
23:00 | 2022-07-12
16:00 | 2022-07-12
14:00 | 2022-07-12
12:00 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website