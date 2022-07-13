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تكنولوجيا وعلوم
لمستخدمي آيفون: لا تضغطوا على "موافق"
Lebanon 24
13-07-2022
|
08:00
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حذر مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على تيك توك، مستخدمي هواتف آيفون من مخاطر الضغط فوق الإشعارات التي تأتي من جهات خارجية.
ونشر جامي نيلاند، الذي يبلغ عدد متابعيه 23 مليونا، مقطع فيديو يكشف فيه رسالة خادعة تصل لهواتف شركة "أبل" الأميركية، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.
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وجاء في الرسالة، التي تظهر على شكل "نافذة صغيرة": "تحذير من فيروس! لقد أصيب جهاز آيفون الخاص بك بفيروس محتمل! اضغط فوق زر "موافق" لفحص هاتفك الآن".
وقال نيلاند: "إذا رأيت هذه الرسالة على هاتفك، فقم بإيقاف تشغيل هاتفك على الفور".
وأضاف: "إذا لمست أي شيء على الشاشة، فسيتم اختراقك"، ولم يكشف نيلاند كيف أن النقر على "OK" سيؤدى إلى الاختراق.
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أنه من الواضح أن مصدر الرسالة ليس أبل، مضيفة "إذا دققنا فيها، سنلاحظ افتقارها للحواف التي ترافق رسائل الشركة الأصلية، كما أن خلفيتها ليست ناصعة".
وعلى الرغم من أنه من الصعب حماية نفسك من هجمات الأمن السيبراني المعقدة، إلا أن الخبراء ينصحون على الأقل بتحديث أنظمة تشغيل الهواتف باستمرار، لما تحتويه من أحدث عناصر الحماية ضد "الهاكرز.
(اليوم السابع)
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