Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"واتس آب" يُصدر تحذيرا عاجلا بشأن تطبيق "أندرويد" خطير: احذفوه الآن

Lebanon 24
13-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-970884-637933142190807829.jpg
Doc-P-970884-637933142190807829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أرسل "واتس آب" تحذيرات عاجلة لمليارات المستخدمين حول تطبيق "أندرويد" خطير يمكنه سرقة معلومات حساسة منهم.

وفي موضوع على "تويتر"، وضع رئيس "واتس آب"، ويل كاثكارت، المستخدمين في حالة تأهب بشأن تطبيق "أندرويد" مليء بالبرامج الضارة يسمى 'Hey WhatsApp'، وهو من مطور يسمى 'HeyMods'. وقال كاثكارت إن هذا التطبيق، الذي قد يبدو غير ضار في البداية، مصمم لسرقة البيانات الشخصية الحساسة المخزنة على هواتف "أندرويد".
Advertisement

وعثر على التطبيق  خارج متجر "غوغل بلاي"، ولكن لحسن الحظ، يمكن لـ Google Play Protect الآن اكتشاف وتعطيل هذه الإصدارات الضارة والمزيفة من "واتس آب".

ويأتي ذلك بعد تعاون غوغل و"واتس آب" للعمل معا على إيقاف هذا البرنامج الخطير في مساراته.

ويكفي القول، إذا كان لديك تطبيق "HeyWhatsApp" الضار على هاتفك، فتأكد من حذفه اليوم. وأيضا، إذا كان لديك تطبيق مضاد فيروسات مجاني على هاتفك، فقم بإجراء فحص للتحقق مما إذا كان قد تم تحميل أي برامج ضارة إضافية على جهازك.

وفي حديثه عن التهديد، قال كاثكارت: "ينبغي تذكير مستخدمي "واتس آب" بأن تنزيل نسخة مزيفة أو معدلة من "واتس آب" ليست فكرة جيدة أبدا. وتبدو هذه التطبيقات غير ضارة ولكنها قد تعمل على الالتفاف حول ضمانات الخصوصية والأمان في "واتس آب". اكتشف فريق الأمان لدينا مؤخرا برامج ضارة مخفية داخل التطبيقات - المعروضة خارج "غوغل بلاي" - من مطور يسمى "HeyMods"، والتي تضمنت "Hey WhatsApp" وغيرها. ووعدت هذه التطبيقات بميزات جديدة ولكنها كانت مجرد خدعة لسرقة المعلومات الشخصية المخزنة على هواتف الأشخاص. وشاركنا ما وجدناه مع غوغل وعملنا معهم لمكافحة التطبيقات الضارة. ويمكن لـ Google Play Protect على "أندرويد" الآن اكتشاف وتعطيل الإصدارات الخبيثة المزيفة من "واتس آب" التي تم تنزيلها مسبقا. ونحن نقدر مساعدة غوغل لعملها المستمر لمنع التطبيقات الضارة من الانتشار على أجهزة "أندرويد"".

وقال كاثكارت إن "واتس آب" سيستمر في العمل على حظر هذه الأنواع من التطبيقات من أجهزة "أندرويد"، من الآن فصاعدا.
 
 
(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-07-13
06:00 | 2022-07-13
05:00 | 2022-07-13
02:00 | 2022-07-13
23:00 | 2022-07-12
16:00 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website