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تكنولوجيا وعلوم
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
13-07-2022
|
14:00
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فاجأت سيتروين محبي مركباتها وكشفت عن سيارة "C4" الجديدة التي تغيّرت ملامحها كليا لتصبح واحدة من أجمل السيارات الشبابية.
وحصلت Citroen C4 X على هيكل كروس كوبيه شبيه بهيايكل سيارات "X6" الشهيرة من بي إم دبليو، وانفردت بتصميم مميز جدا للمصابيح، وصممت واجهتها الأمامية وفتحات الهواء الموجودة فيها لتمنح المركبة مظهر الحداثة والقوة بنفس الوقت.
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وازداد طول هذه السيارة ليصبح 4 أمتار و60 سنتيمترا، أما المسافة بين محوري العجلات فيها فباتت 267 سم، كما صمم الصندوق الخلفي بطريقة مميزة جدا ليمنح الهيكل انسيابية عالية وثباتا أثناء السير على السرعات العالية.
ولم يقتصر التميز في هذه السيارة على تصميمها الخارجي فقط، فحتى قمرتها صممت لتوحي بالحداثة والتطور بكل عناصرها، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشتين لمسيتين فريدتي التصميم، كما جهزت بنظام مولتيميديا MyCitroen Drive Plus، ونظام تحكم عبر الأوامر الصوتية.
وحصلت السيارة على سقف بانورامي كبير بنظام إضاءة مميز، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ووسادات أمان هوائية لجميع المقاعد، وأنظمة قيادة مختلفة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستطرحها سيتروين بعدة أنواع من المحركات تعمل بالبنزين والديزل، منها محرك بنزين توربيني بسعة 1.2 ليتر وعزم 102 حصان، ومحرك بنزين بعزم 130 حصانا، ومحرك BlueHDi توربوديزل بعزم 131 حصانا.
(روسيا اليوم)
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