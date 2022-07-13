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تكنولوجيا وعلوم
Vivo تطلق هاتف أندرويد بميزة غير مسبوقة! (فيديو)
Lebanon 24
13-07-2022
|
16:00
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تستعد Vivo لإطلاق هاتف ذكي يتمتع بسرعة شحن عالية جدا للبطارية لم تشهدها الهواتف الذكية من قبل.
وتشير التسريبات إلى أن هاتف iQOO 10 Pro المنتظر سيزود ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تقريبا، تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 200 واط، يمكنه ملئ ثلث البطارية تقريبا في غضون 5 دقائق فقط.
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وسيأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (165/75.2/9.2) ملم، وزنه 205 غ، وسيحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.87 بوصة، دقة عرضها (3200/1400) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 510 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و HDR10+.
وسيضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، ونظام تشغيل .Android 12
أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 3 عدسات بدقة (50+48+16) ميغابيكسل، والكاميرا الأممية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل.
وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع، وماسح لبصمات الأصابع.
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