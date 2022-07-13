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تكنولوجيا وعلوم

أول سيارة يابانية طائرة تحلق لهذه المسافة... (فيديو)

Lebanon 24
13-07-2022 | 23:00
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صممت شركة يابانية أول سيارة طائرة في البلاد استطاعت التحليق في الهواء وقطعت مئات الأمتار قبل أن تهبط مرة أخرى بأمان.
وقال موقع "اليابان بالعربي" إن السيارة الطائرة تم اختبارها في الـ 6 من تموز الجاري، واستطاعت الوصول لارتفاع 30 مترا وقطع مسافة وصلت إلى 600 متر فوق سطح البحر.
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ولفت الموقع إلى أن هذه الرحلة هي أول رحلة تجريبية لإطلاق سيارة طائرة فوق البحر في اليابان، مشيرا إلى أنها جرت في فوكوياما بمحافظة هيروشيما.
ويقول الموقع إن هذا النوع من السيارات يمكن استخدامه في المناطق ذات الكثافات المرورية العالية داخل المدن الكبرى.
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