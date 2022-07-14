إجراء حازم من "تيك توك" سيقلب الموازين... هذه تفاصيله

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كشفت شركة تيك توك TikTok عن تعديل جديد فى نظام التصنيف الخاص بها، المسمى Content Levels، والذى تخطط لطرحه فى الأسابيع المقبلة، حيث قالت الشركة إنها تعمل على طرق جديدة لتقييد أنواع معينة من المحتوى بحسب العمر في محاولة لتكثيف ميزات الأمان الخاصة بها للمراهقين.ووضحت الشركة أنها تهدف إلى تصفية مقاطع الفيديو التى تظهر للمستخدمين المراهقين، وسيتم تطبيق نظام التصفية على مقاطع الفيديو التي لن تنتهك قواعد TikTok، ولكنها قد تكون غير مناسبة للمستخدمين الأصغر سنًا للتطبيق.عندما يواجه المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا مقطع فيديو يحتوى على مواضيع للبالغين، سيرون بدلاً من ذلك إشعارًا يفيد بأن الفيديو مقيد بالفئة العمرية، وفقا لتقرير engadged.وعندما تكتشف الشركة أن مقطع فيديو يحتوي على مواضيع للبالغين، على سبيل المثال، مشاهد خيالية قد تكون مخيفة جدًا أو شديدة بالنسبة للجمهور الأصغر سنًا، سيتم تخصيص درجة نضج للفيديو للمساعدة في منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من مشاهدته عبر TikTok.ولم تشارك الشركة كيفية تحديد درجات النضج هذه، أو المعايير التي ستستخدمها لتصنيف مقاطع الفيديو الخاصة بها، ولاحظ TikTok أن الميزة لا تزال "إصدارًا مبكرًا" وأنهم يخططون لإضافة إمكانات إضافية في المستقبل، وقال المسؤولون التنفيذيون في الشركة سابقًا إنهم يريدون أيضًا أن يتمكن مستخدمي TikTok من اختيار نوع المحتوى الذي يناسبهم.ويضيف التطبيق أيضًا طريقة جديدة لتصفية الموضوعات غير المرغوب فيها من صفحة "من أجلك، والتحديث المتوقع أيضًا فى الأسابيع المقبلة سيمكن المستخدمين من كتم كلمات أو علامات تصنيف معينة لم يعودوا يرغبون فى مشاهدة مقاطع فيديو عنها.وعرضت TikTok أيضًا تحديثًا لعملها لتجنب "الأنماط المتكررة" التى يحتمل أن تكون إشكالية في توصيات For You، وقالت الشركة سابقًا إنها تختبر طرقًا لتجنب إثقال الناس بالكثير من المحتوى حول مواضيع يمكن أن تكون مزعجة ، مثل الصحة العقلية أو اضطرابات الأكل، ويقول TikTok الآن أن هذه الاختبارات المبكرة كانت ناجحة ، وأن المستخدمين في الولايات المتحدة أقل احتمالًا لمشاهدة العديد من مقاطع الفيديو حول هذه الموضوعات في وقت واحد، وتعمل TikTok الآن على إتاحة الميزة في المزيد من البلدان واللغات.