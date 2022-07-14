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تكنولوجيا وعلوم
"واتساب" تعيد تشغيل ميزة قديمة.. ما هي؟
Lebanon 24
14-07-2022
|
02:00
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تستعد شركة واتساب لاستئناف تشغيل ميزة استخدام التطبيق على ثلاثة أجهزة فى آن معاً، وذلك بعد مدّة أوقفت خلالها المنصّة ميزة الأجهزة المتعددة، وفقا لتقرير البيان الاماراتية.
ووفقاً لتقرير جديد نشرته WABetaInfo، فإن إدارة واتساب تعمل على وضع ميزة جديدة، تمكّن المستخدم من ربط هاتفه الثانى بحسابه على المنصّة، كما سيتم نسخ أرشيف الدردشة على الهاتف المرافق مباشرة، وقد تستغرق هذه العملية بضع دقائق لنسخ المحفوظات.
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ووفقاً للتقرير المذكور، فإنه من خلال الوضع المصاحب "companion mode"، سيتمكن المستخدم من ربط هاتف محمول بآخر بواسطة حساب واتساب خاص به، ولا يحتاح الأمر إلى اتصال إنترنت نشط على الهاتف الأساسي لإرساله الرسائل إلى الهاتف المرتبط.
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