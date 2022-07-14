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تكنولوجيا وعلوم
منافس قويّ لـ"آيفون"... ما هي مواصفات هذا الهاتف الجديد؟
Lebanon 24
14-07-2022
|
14:00
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أعلنت شركة Nothing Technology Limited رسميا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي اعتبره الكثيرون مناسفا قويا لهواتف آيفون يعمل بنظام أندرويد.
حصل الهاتف الجديد على هيكل بأبعاد (159.2/75.8/8.3) ملم، وزنه 193.5 غ، ومحمي بإطار من الأولومينيوم المتين وطبقات من زجاج Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.
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أما شاشة الجهاز فأتت من نوع OLED بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي 500 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير واقعية كبيرة للصور والفيديوهات، وحميت هذه الشاشة أيضا بزجاج Corning Gorilla Glass 5.
ويضمن الأداء الممتاز للهاتف نظام Android 12 مع واجهات Nothing OS، ومعالج Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية له فحصلت على عدستين بدقة (50+50) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل وفيها فتحة عدسة f/2.5 للتصوير العريض.
وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا وشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واطا.
(روسيا اليوم)
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