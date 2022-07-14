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تكنولوجيا وعلوم

عطل يصيب موقع "تويتر" حول العالم

Lebanon 24
14-07-2022 | 08:20
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تعذر على مستخدمي "تويتر" حول العالم، استخدام حساباتهم إثر عطل أصاب موقع التواصل الاجتماعي.
 
ولا يزال من غير الواضح سبب العطل، ولم يرد أي تفسير من الشركة.
 
 
وبعد دقائق من توقف الموقع، عاد إلى العمل مجدّدا.
 
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