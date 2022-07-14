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تكنولوجيا وعلوم
تويتر يعود للعمل بعد خلل مؤقت
Lebanon 24
14-07-2022
|
11:37
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تعرض موقع تويتر لخلل مؤقت، الخميس، حيث عانى مستخدمون من عدم القدرة على تصفح التغريدات في الموقع والتطبيق في نفس الوقت لمدة ساعة تقريبا.
ووقع الخلل بين الساعة الثامنة والتاسعة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة.
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وسجل موقع "داون ديتيكتر" الخاص بتعقب حالة مواقع الإنترنت، آلاف الإبلاغات عن تعطل كبير في تويتر، حسب موقع "ذا فيرج".
وكان تسجيل الدخول إلى الخدمة غير ممكن إذ تظهر رسائل خطأ تمنع المستخدم من المتابعة.
لكن الخدمة عادت بعد ساعة من الخلل إلى وضعها الطبيعي. ولم يعرف بعد سبب هذا الخلل ولم تعلق الشركة على القضية.
وهذه المرة الأولى التي يعاني فيها الموقع من مشاكل منذ فبراير الماضي حين توقف عن العمل مرتين في أسبوع واحد.
يذكر أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك كان قد وافق على شراء الموقع مؤخرا، قبل أن يتراجع عن عرضه بسبب معلومات اعتبرها "غير دقيقة" عن الحسابات الوهمية في تويتر.
وهذا الأمر دفع الشركة المشغلة لموقع تويتر إلى التهديد باللجوء إلى مقاضاة ماسك لإجباره على العودة إلى صفقة الاستحواذ.
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