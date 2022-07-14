خدمة متطورة من نتفليكس و"منخفضة التكلفة" بالتعاون مع مايكروسوفت

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اختارت شركة نتفليكس شركة مايكروسوفت لتطوير خدمة "منخفضة التكلفة" تتضمن بث الإعلانات تستهدف تحقيق إيرادات للشركة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنل".وقالت نتفليكس في نيسان الماضي إنها تريد منح المستخدمين خيارا يتضمن بث الإعلانات، للمساعدة في تعزيز إيراداتها، التي سجلت تراجعا في مارس الماضي، بعد تراجع أعداد المشتركين منذ أكثر من عقد خلال الربع الأول من العام الحالي.وستوفر مايكروسوفت لنتفليكس نظاما يتيح لها عرض الإعلانات عبر منصتها خلال عرض الأفلام والمسلسلات التي تتيحها الشبكة.وقال غريغ بيترز، رئيس العمليات في نتفليكس في بيان "إن مايكروسوفت لديها القدرة لدعم احتياجاتنا الإعلانية".وأضاف أن مايكروسوفت ستوفر لهم "التكنولوجيا والمبيعات"، التي ستمتاز بالمرونة والابتكار.وأشار مصدر للصحيفة إلى أن اختيار مايكروسوفت جاء بعد تأكيدها أنها لن تنافس خدمات نتفليكس على الإطلاق.وكانت نتفليكس قد خسرت 200 ألف مشترك في كل أنحاء العالم في الربع الأول من العام مقارنة بنهاية العام 2021.وأوضحت الشبكة الأميركية العملاقة للبث الرقمي أن هذا التراجع مرتبط بشكل أساسي بصعوبة الحصول على مشتركين جدد في كل مناطق العالم بالإضافة إلى تعليق الخدمة في روسيا.وتراجع مجموع الاشتراكات إلى 221 مليون مستخدم.