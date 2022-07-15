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تكنولوجيا وعلوم

تعطل خدمة إنستجرام وانقطاعها عن آلاف المستخدمين

Lebanon 24
15-07-2022 | 05:00
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أفاد موقع داون ديتكتور، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر في الولايات المتحدة، أن آلاف المستخدمين أبلغوا عن مشكلات في تطبيق إنستجرام التابع لشركة ميتا بلاتفورمز.
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وقال الموقع إن ما يقرب من 24 ألف مستخدم لإنستجرام تأثروا بتعطل الخدمة بحلول الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. 

وذكر متحدث باسم ميتا في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني "علمنا أن بعض المستخدمين واجهوا مشكلة في استخدام إنستجرام. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها ونعتذر عن أي إزعاج". 

ووفقا لموقع داون ديتكتور يصل عدد المستخدمين المتأثرين بالعطل في الوقت الراهن إلى قرابة الألفين. 

وبحسب الموقع، تعطلت خدمات تويتر في وقت سابق من الخميس لمدة ثلاث ساعات تقريبا مما أثر على ما يصل إلى 50 ألف مستخدم في وقت الذروة. 

وكانت خدمات تطبيقات واتساب وإنستجرام وماسنجر التابعة لميتا قد تعطلت أيضا في نهاية العام الماضي وانقطعت عن مليارات المستخدمين.
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