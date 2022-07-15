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تكنولوجيا وعلوم
"هيونداي" تكشف عن سيارتها الكهربائية المتطورة... ما هي ميزاتها؟
Lebanon 24
15-07-2022
|
14:00
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كشفت هيونداي عن سيارتها الكهربائية المتطورة التي يتوقع أن تكون أقوى منافس لسيارات Tesla Model 3 الشهيرة.
وحرص المصممون أثناء العمل على سيارة Ioniq 6 على أن تكون غاية في الأناقة وشديدة الانسيابية بنفس الوقت، وزودوها بفتحات هوائية وأقراص عجلات مدروسة للتقليل من مقاومة الهواء، كما استبدلوا المرايا الجانبية بكاميرات متطورة، وجهزوا زجاجها الخلفي بجنح هوائي مميز، أما قبضات الأبواب فجاءت مخفية داخل الهيكل تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها فقط.
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وتميزت هذه المركبة أيضا بالتصميم المميز جدا لمصابيحها وخصوصا الخلفية منها، وكذلك حصلت قمرتها على تصميم عصري جدا، وخلت واجهة القيادة من الأزرار التقليدية واستعيض عنها بشاشتين لمسيتين متطورتين تمتدان من قبالة السائق حتى منتصف الواجهة.
وبنيت هذه السيارة على منصات E-GMP التي اختبرت سابقا في بعض سيارات هيونداي وكيا، كما جهّزت بأنظمة مساعدة للتحكم بالقيادة الآلية، وأنظمة أمان متطورة للتحكم بالمسار آليا أثناء تجاوزها السيارات الأخرى على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.
وجهزتها هيوندا بنظام إضاءة داخلي مميز جدا، وأنظمة متطورة للتحكم بالفرملة عبر فتحات الهواء الأمامية، وبطاريات ليثيوم تكفيها لقطع مسافات كبيرة بالشحنة الواحدة، ومحرك كهربائي جبار بعزم 585 حصانا.
(روسيا اليوم)
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