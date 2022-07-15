Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"هيونداي" تكشف عن سيارتها الكهربائية المتطورة... ما هي ميزاتها؟

Lebanon 24
15-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-971475-637934856993647026.jpg
Doc-P-971475-637934856993647026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت هيونداي عن سيارتها الكهربائية المتطورة التي يتوقع أن تكون أقوى منافس لسيارات Tesla Model 3 الشهيرة.

وحرص المصممون أثناء العمل على سيارة Ioniq 6 على أن تكون غاية في الأناقة وشديدة الانسيابية بنفس الوقت، وزودوها بفتحات هوائية وأقراص عجلات مدروسة للتقليل من مقاومة الهواء، كما استبدلوا المرايا الجانبية بكاميرات متطورة، وجهزوا زجاجها الخلفي بجنح هوائي مميز، أما قبضات الأبواب فجاءت مخفية داخل الهيكل تخرج منه عند الحاجة لاستخدامها فقط.
Advertisement

وتميزت هذه المركبة أيضا بالتصميم المميز جدا لمصابيحها وخصوصا الخلفية منها، وكذلك حصلت قمرتها على تصميم عصري جدا، وخلت واجهة القيادة من الأزرار التقليدية واستعيض عنها بشاشتين لمسيتين متطورتين تمتدان من قبالة السائق حتى منتصف الواجهة.

وبنيت هذه السيارة على منصات E-GMP التي اختبرت سابقا في بعض سيارات هيونداي وكيا، كما جهّزت بأنظمة مساعدة للتحكم بالقيادة الآلية، وأنظمة أمان متطورة للتحكم بالمسار آليا أثناء تجاوزها السيارات الأخرى على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

وجهزتها هيوندا بنظام إضاءة داخلي مميز جدا، وأنظمة متطورة للتحكم بالفرملة عبر فتحات الهواء الأمامية، وبطاريات ليثيوم تكفيها لقطع مسافات كبيرة بالشحنة الواحدة، ومحرك كهربائي جبار بعزم 585 حصانا.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2022-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-07-15
11:00 | 2022-07-15
08:00 | 2022-07-15
05:00 | 2022-07-15
02:00 | 2022-07-15
23:00 | 2022-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website