في هذا البلد... بدء تشغيل أول حافلة ذاتية القيادة

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بدأ تشغيل أول حافلة ذاتية القيادة تقدم خدمات النقل العام على مدار 24 ساعة فى منطقة هاننان في نهاية الأسبوع الأول من شهر تموز الجاري، بعد تحديثها خلال الفترة الماضية، وبحسب الخطة، ستواصل المنطقة تشغيل المزيد من المركبات ذاتية القيادة لتوفير خدمات مثل التنظيف والحراسة والتوصيل السريع، وذلك بحسب ما ذكرته قناة تليفزيون الصين الدولية.يأتي هذا بعدما شهد نيسان الماضي، بدء عمل أول حافلة ذاتية القيادة في المملكة المتحدة، تجاربها على الطرق في أسكتلندا، مع خطط لنقل الركاب في غضون أشهر.وذكر موقع "جادجتس 360"، أن الحافلات مزودة بأجهزة استشعار تمكنها من العمل على طرق محددة مسبقًا دون تدخل من سائق لضمان السلامة أو السيطرة.ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأسكتلندية، فإن تشغيل الحافلات ذاتية القيادة ستوفر خدمة قادرة على نقل ما يصل إلى 36 راكبًا لمسافة 22 كيلومتراً، بطاقة 10 آلاف راكب في الأسبوع، موضحًا أن الحافلات ذات الطابق الواحد ستسافر في الغالب على الطرق السريعة التي تسيطر عليها هيئة النقل في أسكتلندا، وتخضع للتشغيل التجريبي لضمان التفاعل بأمان مع حركة المرور الأخرى في بيئة طريق حية.