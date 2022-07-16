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تكنولوجيا وعلوم

بعد صورة الكون بتلسكوب جيمس ويب... تعليق ساخر من إيلون ماسك

Lebanon 24
16-07-2022 | 02:00
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سخر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بعد نشرها صورا جديدة للكون التقطها التلسكوب العملاق جيمس ويب، حيث نشر إيلون ماسك، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، صورة مركبة لتلك الملتقطة من التلسكوب جيمس ويب، مع صورة أخرى لرخام مطبخ باللون الأسود ومنقط بالأبيض، وعلق عليها: "محاولة جيدة، ناسا".
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يأتي هذا بعدما كشفت وكالة ناسا عن الدفعة الأولى من الصور كاملة الألوان التي أرسلها تلسكوب جيمس ويب الفضائى إلى الأرض، وحددت وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، ومعهد علوم تلسكوب الفضاء، الأهداف الأولية لإظهار قدرات JWST، وهي تشمل سديم Carina و Southern Ring وSMACS 0723وWASP-96b  وStephan's Quintet.

وكانت الصورة الأولى التي تم الكشف عنها لسديم الحلقة الجنوبية ، الذي يبعد حوالى 2500 سنة ضوئية وتم التقاطها بواسطة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وجهاز الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) من JWST، وفقا لتقرير engadged.
 


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