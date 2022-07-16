Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تطبيقات الأطفال تجمع معلومات خطيرة عنهم.. خبيرة تحذر

Lebanon 24
16-07-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-971706-637935538202431524.jpg
Doc-P-971706-637935538202431524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحذر كل والد طفله من التحدث إلى غرباء على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل تعلم أن أجهزة الأطفال تجمع كميات هائلة من البيانات عنهم؟

بحسب موقع 7news، يقوم أكثر من ألف تطبيق آيفون شيوعًا يستخدمه الأطفال بجمع وإرسال معلوماتهم الشخصية إلى صناع الإعلانات.
Advertisement

وبحسب برنامج The Morning Show وهو برنامج حواري صباحي أسترالي، كشفت خبيرة تدعى جوان أورلاندو، أنه بحلول الوقت الذي يبلغ فيه طفلك 13 عامًا، ستكون هذه التطبيقات قد جمعت ما معدله 72 مليون نقطة بيانات حول سلوك أطفالك عبر الإنترنت.
تقول «أورلاندو»: «نوع البيانات التي يجمعونها شخصي تمامًا: اسم الطفل، تاريخ الميلاد، الموقع، الفيديو، الصوت، الصور، وجهات الاتصال الخاصة بهم؛ بالإضافة إلى كل خطوة يقومون بها على هذا التطبيق»، مؤكدة أنه جمع كل هذه المعلومات لتكون جاهزة للبيع.

وبحسب الخبيرة فإن المشكلة ليست فقط في جمع البيانات الشخصية «لكن الأزمة أننا لا نعرف من سيحصل على هذه البيانات، وماذا يفعلون بها، ولا يمكننا استعادة هذا النوع من البيانات، لذلك أعتقد أن الأمر يتطلب التحذير من خطر غريب يهدد أطفالنا».

وتضيف: «من السهل التفكير في أن المراهقين هم أهداف هذه التطبيقات الخادعة، إلا أن العديد من التطبيقات مصممة لجمع بيانات الأطفال الأصغر سنًا، لذلك علينا الحذر، خاصة أنه من المحتمل أن هذه التطبيقات تجمع البيانات حتى لو لم يكن طفلك يستخدمها أو أغلق الهاتف».

وتتابع أورلاندو: «إنهم يجمعون البيانات بمجرد أن يبدأ الطفل في استخدام التطبيق، عندما يسجلون الدخول».

وأوضحت أيضًا أن دراسة حديثة للتطبيقات الشائعة التي تستخدمها المدارس، وجدت أن 95 في المائة منها تجمع البيانات حتى عندما لم يكن الطفل مسجلاً الدخول، لذلك «إذا كان طفلك يستخدم 20 تطبيقًا فاعلم أن جميعها تجمع البيانات في نفس الوقت، بعضها أثناء تشغيل الطفل، والبعض الآخر أثناء توقف الطفل عن تشغيلها»، على حد قولها.
 
(المصري اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-07-16
05:46 | 2022-07-16
05:00 | 2022-07-16
02:00 | 2022-07-16
23:00 | 2022-07-15
16:00 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website