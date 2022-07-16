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تكنولوجيا وعلوم
تطبيقات الأطفال تجمع معلومات خطيرة عنهم.. خبيرة تحذر
Lebanon 24
16-07-2022
|
08:00
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يحذر كل والد طفله من التحدث إلى غرباء على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هل تعلم أن أجهزة الأطفال تجمع كميات هائلة من البيانات عنهم؟
بحسب موقع 7news، يقوم أكثر من ألف تطبيق آيفون شيوعًا يستخدمه الأطفال بجمع وإرسال معلوماتهم الشخصية إلى صناع الإعلانات.
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وبحسب برنامج The Morning Show وهو برنامج حواري صباحي أسترالي، كشفت خبيرة تدعى جوان أورلاندو، أنه بحلول الوقت الذي يبلغ فيه طفلك 13 عامًا، ستكون هذه التطبيقات قد جمعت ما معدله 72 مليون نقطة بيانات حول سلوك أطفالك عبر الإنترنت.
تقول «أورلاندو»: «نوع البيانات التي يجمعونها شخصي تمامًا: اسم الطفل، تاريخ الميلاد، الموقع، الفيديو، الصوت، الصور، وجهات الاتصال الخاصة بهم؛ بالإضافة إلى كل خطوة يقومون بها على هذا التطبيق»، مؤكدة أنه جمع كل هذه المعلومات لتكون جاهزة للبيع.
وبحسب الخبيرة فإن المشكلة ليست فقط في جمع البيانات الشخصية «لكن الأزمة أننا لا نعرف من سيحصل على هذه البيانات، وماذا يفعلون بها، ولا يمكننا استعادة هذا النوع من البيانات، لذلك أعتقد أن الأمر يتطلب التحذير من خطر غريب يهدد أطفالنا».
وتضيف: «من السهل التفكير في أن المراهقين هم أهداف هذه التطبيقات الخادعة، إلا أن العديد من التطبيقات مصممة لجمع بيانات الأطفال الأصغر سنًا، لذلك علينا الحذر، خاصة أنه من المحتمل أن هذه التطبيقات تجمع البيانات حتى لو لم يكن طفلك يستخدمها أو أغلق الهاتف».
وتتابع أورلاندو: «إنهم يجمعون البيانات بمجرد أن يبدأ الطفل في استخدام التطبيق، عندما يسجلون الدخول».
وأوضحت أيضًا أن دراسة حديثة للتطبيقات الشائعة التي تستخدمها المدارس، وجدت أن 95 في المائة منها تجمع البيانات حتى عندما لم يكن الطفل مسجلاً الدخول، لذلك «إذا كان طفلك يستخدم 20 تطبيقًا فاعلم أن جميعها تجمع البيانات في نفس الوقت، بعضها أثناء تشغيل الطفل، والبعض الآخر أثناء توقف الطفل عن تشغيلها»، على حد قولها.
(المصري اليوم)
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