Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد يعيد اسم موتورولا للواجهة (فيديو)

Lebanon 24
16-07-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-971791-637935722008991012.png
Doc-P-971791-637935722008991012.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتحضر موتورولا لإطلاق هاتف ذكي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة، ويكون منافسا قويا يعيد اسمها بقوة لسوق الأجهزة المحمولة.

وسيحصل هاتف Edge 30 Ultra الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (163.6/75.6/8.5) ملم، وزنه 194 غ.
Advertisement

أما شاشته فمن نوع  OLED  بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتأمين صفاء وواقعية كبيرين للصور والفيديوهات.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12، ومعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.
 
 
والكاميرا الأساسية فيه أتت بثلاث عدسات بدقة (50+50+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 60 ميغابيكسل لتكون إحدى أفضل كاميرات السيلفي في الهواتف حتى الآن.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واطا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-07-16
05:46 | 2022-07-16
05:00 | 2022-07-16
02:00 | 2022-07-16
23:00 | 2022-07-15
16:00 | 2022-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website