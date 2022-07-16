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تكنولوجيا وعلوم
هاتف جديد يعيد اسم موتورولا للواجهة (فيديو)
Lebanon 24
16-07-2022
|
11:00
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تتحضر موتورولا لإطلاق هاتف ذكي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة، ويكون منافسا قويا يعيد اسمها بقوة لسوق الأجهزة المحمولة.
وسيحصل هاتف Edge 30 Ultra الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (163.6/75.6/8.5) ملم، وزنه 194 غ.
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أما شاشته فمن نوع OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتأمين صفاء وواقعية كبيرين للصور والفيديوهات.
ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل Android 12، ومعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.
والكاميرا الأساسية فيه أتت بثلاث عدسات بدقة (50+50+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 60 ميغابيكسل لتكون إحدى أفضل كاميرات السيلفي في الهواتف حتى الآن.
وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واطا.
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