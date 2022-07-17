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تكنولوجيا وعلوم
"خطأ فادح" يرتكبه مستخدمو آيفون.. إليك الحل لإصلاحه
Lebanon 24
17-07-2022
|
16:00
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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية ما وصفته بـ"الخطأ الفادح"، الذي يرتكبه مستخدمو هواتف آيفون، والذي يتسبب لهم في هدر مساحة تخزين كبيرة.
وأوضح المصدر أن العديد من المستخدمين يهدرون الكثير من مساحة التخزين دون أن يشعروا، مما يجعلهم يلجؤون إلى الدفع مقابل المزيد من مساحة التخزين السحابية الاحتياطية أو حذف صورهم وفيديوهاتهم الثمينة.
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ويتعلق الخطأ بـ"التطبيقات المنسية"، التي يقوم المستخدم بتحميلها ولا يستخدمها إلا نادرا، مما يعني استغلالها لسعة التخزين دون الاستفادة منها.
وقالت "ذا صن" إن هناك حلا بسيطا لهذا النوع من التطبيقات، وذلك من خلال خاصية "Offload Unused Apps"، التي تظهر في إعدادات هاتفك.
وتقوم هذه الميزة بإزالة التطبيقات التي لا تستخدمها بانتظام، لكنها في نفس الوقت تعمل على حفظ محتوياتك ومعطياتك الشخصية الموجودة داخلها.
وأضافت: "بعد إزالة التطبيقات، يجري الاحتفاظ بالبيانات على مساحة التخزين السحابية، هذا يعني أنه بإمكانك إعادة استخدامها مرة أخرى بكل سهولة".
واختبرت "ذا صن" هذه الميزة، فاستطاعت تحرير 38 غيغا بايت من سعة التخزين.
ويقول المتخصصون إن هذه الميزة تضرب عصفورين بحجرة واحدة، إذ يستفيد المستخدم من مساحة التخزين التي كانت مستغلة دون فائدة، كما أنه يحتفظ بمعطياته كما هي.
(سكاي نيوز عربية)
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