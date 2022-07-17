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تكنولوجيا وعلوم

"زقزقة" طيور صغيرة.. تعديل طريف من تويتر

Lebanon 24
17-07-2022 | 23:00
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تعديل طريف طرحه "تويتر" على تطبيقه على هواتف "أندرويد" و"آيفون"، لم يدركه سوى عدد قليل ‏من المستخدمين.‏

فقد لاحظ مستخدمون على "تويتر" أنه عند سحب خلاصة الأخبار في "تويتر" لأسفل على شاشة الهاتف، يتم إصدار صوت عبارة عن "زقزقة" طيور صغيرة، وبعد الانتهاء من تحديث الخلاصة يصدر صوتاً مشابهاً. ونشر أحد المستخدمين فيديو يوضح الصوت الجديد الذي رصده.
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وفي حين أشار بعض مستخدمي "تويتر" إلى أنهم لاحظوا الصوت الجديد الخاص بتحديث خلاصة الأخبار بعد ظهر الجمعة، أكد عدد قليل منهم أنهم أدركوه خلال الأسبوعين الماضيين، ما قد يعني أن منصة التغريدات كانت تختبره ببطء قبل أن تطرحه بصورة أكبر.

عطل مفاجئ
يأتي التعديل الجديد بعد أن تعرض "تويتر" لعطل مفاجئ، الخميس، ‏سواء في نسخة سطح المكتب أو تطبيقه الذكي.

وبدأ العطل الذي رصده موقع "داون ديتيكتور" المعني بمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، عند الساعة 2 بعد ظهر الخميس.

كما رصد الموقع شكوى المستخدمين عن صعوبة الدخول إلى المنصة، وعدم استجابتها للتحديثات، وعدم تمكنهم من تحميل تغريدات جديدة، أو عرض الملفات الشخصية للأشخاص، إضافة إلى توقف الروابط عن العمل.
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